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國慶連假天氣分2階段！這天起低氣壓攪局 北東雨勢加劇

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
劉宇其說，連假天氣分兩階段，周末天氣穩定，轉變時間點在下周一。圖／取自氣象局YouTube直播
劉宇其說，連假天氣分兩階段，周末天氣穩定，轉變時間點在下周一。圖／取自氣象局YouTube直播

國慶連假將至，中央氣象局說，國慶連假三天連假中，天氣分兩階段，周末偏穩定，連假最後一天起低氣壓靠近，北部、東半部雨勢加劇。

氣象局氣象預報員劉宇其說，今天台灣吹偏東風，東半部有局部短暫陣雨，早上恆春半島有明顯雨勢，目前氣象局持續針對恆春半島發布大雨特報。

劉宇其說，台灣南方南海跟菲律賓東方海面是一個大低壓帶，雲系發展很旺盛，西南邊南海已形成熱帶性低氣壓，往海南島跟越南方向前進，逐漸遠離台灣。

劉宇其說，受到南方雲系影響，到明天清晨有雲系移到台灣上空。今天台灣東半部會有短暫陣雨，基隆北海岸、大台北東側也有零星短暫陣雨，會持續到晚上。西半部背風面，還是典型夏季天氣型態，午後雷雨會發展旺盛，中南部和各地山區可能有局部大雨，不過到晚上就會緩和。

溫度部分，劉宇其說，今天下雨前氣溫悶熱，桃園局部地區有36度高溫，西半部近中午高溫也有33到34度。

劉宇其說，周五白天到周末南方雲系上來水氣減少，天氣比較穩定，除了東半部有斷續短暫陣雨；西半部維持典型夏季天氣，中午前後多雲到晴，午後留意局部午後雷陣雨。

劉宇其，菲律賓東方低氣壓發展中，結構還不是很好，但未來有持續發展可能，下周一、連假最後一天會往呂宋島以東方向接近，下周二、三偏向巴士海峽，離台灣更近。要注意下周一起東北風增強，加上低氣壓影響，北部、東半部降雨機率增高，有局部大雨可能，下周二以後中南部天氣也會變不穩定。

劉宇其說，連假天氣分兩階段，周末天氣穩定，吹偏東風，東半部、基隆北海岸、恆春半島有短暫陣雨，西半部多雲到晴，留意高溫。轉變時間點在下周一，東北風明顯增強還有低氣壓靠近，北部、東半部留意短暫陣雨，雨勢明顯。此外，下周一起，是低壓接近過程，東半部、恆春半島有長浪。

連假 恆春

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