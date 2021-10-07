「墾丁壹號」解封KTV日開張 豐富墾丁單調的夜生活

國內KTV巨頭錢櫃集團插旗屏東墾丁，向墾丁福華飯店租地打造有KTV、PUB、美食街的複合式休閒娛樂商場「墾丁壹號」，搭上國內疫情趨緩解封KTV昨天起試營運，PUB暫不開放，悶壞的遊客和居民在KTV解封首日前往歡唱；業者說，發現極少數消費者會情不自禁地拉下口罩唱歌，服務人員勸導後都能配合，縣府昨晚也到場聯合稽查並宣導「三不得，兩通報」。

錢櫃集團看準屏東恆春半島休閒娛樂商場商機，4年前向墾丁福華租地、斥資7億元打造7000多坪的「墾丁壹號」，包括美食街、PUB、錢櫃KTV等，還有室內迷你雲霄飛車等遊樂場，另有39個包廂的錢櫃KTV和容納達650人的大型PUB，堪稱屏東縣除屏東市之外最大的綜合性休閒商場；入夜後除了墾丁大街夜市，「夜生活」 又多個新選項。

「墾丁壹號」去年底已完工，但5月受到疫情升至三級影響，廠商進駐意願低，試營運時間不斷延後，直到國內疫情趨緩，廠商才陸續進駐，中央宣布昨天解封KTV，加上國慶連假將至，業者昨日起試營運；業者說，強力執行人員戴口罩、實聯制和設備器材消毒等防疫措施，有極少數消費者會情不自禁地拉下口罩唱歌，服務人員勸導後都能配合。