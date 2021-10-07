熱低生成最快今晚成獅子山颱風 周末可能圓規颱風形成

海南島東南方今天上午8時形成熱帶性低氣壓。中央氣象局說，最快今晚有機會發展成今年第17號颱風獅子山。氣象局也說，菲律賓東方海面的熱帶擾動也在發展中，可能會在周末形成第18號颱風圓規。

氣象預報員張承傳說，海南島東南方熱帶性低氣壓，今晚到明天有機會形成獅子山颱風，又以明天機會比較大，但對台灣沒有直接影響，路徑往海南島進入到越南。今天要留意南方雲系帶來水氣，除了東半部、恆春半島、基隆北海岸有短暫雨，午後中南部、各地山區降雨也會比前幾天明顯。

至於菲律賓東方熱帶擾動，張承傳說，還在繼續發展，但發展速度比較慢，過一、兩天有機會形成熱帶性低氣壓，這周末可能增強為圓規颱風。不過具體影響，要看下周一之後路徑，預計從巴士海峽穿過進入南海，但強度跟離台灣遠近還要觀察，各地降雨機率都會提高。