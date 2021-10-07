「來來來吃魚！」 漁業署校園推廣食魚歌超洗腦

國人吃魚越來越少，匯了推廣多吃魚，農委會漁業署委託財團法人養殖基金會製作一支宣傳影片「食魚歌」，走幼幼台唱跳風，搭配學校午餐吃魚，教小朋友認識台灣養殖魚，深入校園推廣食魚教育。

根據統計，從2012年國人吃魚每人每年19.39公斤，到2019年國人吃魚每人每年僅剩下12.75公斤，衰退34%，主要是因為魚的價格相對較高、貨源、品項較少，加上有魚刺，因此學校老師、家長在學校中很在意，要使用於學校午餐食材相對困難，因此這兩年，逐漸把魚變成魚排、魚丸等加工產品，讓學校多吃魚，小朋友認識魚。

漁業署長張致盛表示，為了跟校園拉近距離，會特別挑選學校午餐中午有吃魚的時候，到校園宣傳推廣，搭配食魚歌唱跳，小朋友也覺得親切有趣，改變一下宣傳的模式，否則每次要推廣吃魚，講台灣的養殖魚有多好多好，小朋友沒有感受，因此透過嘴巴品嚐，透過唱跳，至少認識歌詞中的「台灣鯛、虱目魚、石斑魚」等台灣常吃的養殖魚，小朋友朗朗上口。

張致盛表示，這樣的校園食魚推廣活動至少辦了20場，之前因為疫情關係暫緩，希望現在疫情逐漸趨緩能夠慢慢恢復推廣活動，搭配歌唱、行動劇、味覺品嚐，未來還會與親子台合作，讓多吃魚、吃好魚讓孩子從小就熟悉。