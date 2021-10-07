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影／快來打卡熱景！高雄大學療癒「草捲」 賞味期限2周
國立高雄大學東側大草坪上，近日堆著好些圓圓的「草捲」，映著藍天白雲，感覺超療癒！校方表示，因為整理校園草坪，所以製作草捲並堆疊於歐式廣場等4處，成為師生拍照打卡新地景，許多民眾也慕名而來，聞聞青草味；歡迎大家遵循防疫指引來參觀，預計2周後就會將草捲拆解為堆肥回歸大地。
「卡哇伊！好像超大型的捲心酥喔！」捲草機轟隆隆的聲響前進，然後打開大口，「吐」出一個大草捲，小朋友看了很開心。高雄大學總務處、環境安全衛生中心整理草坪，希望透過療癒草捲，讓師生感受校園生態之美；另方面基於在地共榮共好精神，邀請民眾走訪調劑身心。
為了製作草捲，高雄大學特別預留7、8月生長期，加上期間幾次豐沛雨水，草量果然特別茂盛。廠商協助捲出100多顆草捲，在現地留下近40顆，其餘運至畜牧場成為牛羊飼料，體現資源再利用。
民眾想到高雄大學欣賞療癒草捲，除了歐式廣場近圖資館、法學院、東側門，還有西側體健休大樓旁草坪共4處地點。學校和周邊有9處「YouBike 2.0微笑單車」租賃點，迎風騎腳踏車看草捲既愜意又省力。如果錯過了這2周的觀賞期，也沒有關係，校方將視天氣及草坪生長狀況，預計年底還會再製作一波草捲。
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