影／快來打卡熱景！高雄大學療癒「草捲」 賞味期限2周

國立高雄大學東側大草坪上，近日堆著好些圓圓的「草捲」，映著藍天白雲，感覺超療癒！校方表示，因為整理校園草坪，所以製作草捲並堆疊於歐式廣場等4處，成為師生拍照打卡新地景，許多民眾也慕名而來，聞聞青草味；歡迎大家遵循防疫指引來參觀，預計2周後就會將草捲拆解為堆肥回歸大地。

「卡哇伊！好像超大型的捲心酥喔！」捲草機轟隆隆的聲響前進，然後打開大口，「吐」出一個大草捲，小朋友看了很開心。高雄大學總務處、環境安全衛生中心整理草坪，希望透過療癒草捲，讓師生感受校園生態之美；另方面基於在地共榮共好精神，邀請民眾走訪調劑身心。

為了製作草捲，高雄大學特別預留7、8月生長期，加上期間幾次豐沛雨水，草量果然特別茂盛。廠商協助捲出100多顆草捲，在現地留下近40顆，其餘運至畜牧場成為牛羊飼料，體現資源再利用。