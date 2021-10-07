快訊

全球最會自拍大猩猩病逝！ 在保育員懷裡嚥下最後一口氣

警連開9槍仍不停！高雄男違停拒檢 撞無辜騎士後肇逃

國慶連假台南虎頭埤8景尋寶趣 10／11女兒節半價

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣第一水庫「虎頭埤風景區」國慶連假及女兒節推出優惠活動。圖／虎頭埤提供
台灣第一水庫「虎頭埤風景區」國慶連假及女兒節推出優惠活動。圖／虎頭埤提供

國慶連假期間虎頭埤風景區搭配5倍劵，推出振興入園優惠方案，另為響應聯合國訂立國際女童節，行政院10月11日訂為「台灣女孩日」，身為女生的專屬節日，當天來趟「台灣第一水庫」的虎頭埤風景區，享有半票優惠。

另3天連假期間入園跟園區「虎埤八景」8處介紹牌自拍照，即贈送特色小禮物一份及熱咖啡一杯，一連串的優惠活動，歡迎國慶連假前來玩山水。

觀旅局郭貞慧局長表示，振興五倍券，使用時間10月8日開始領用到明年4月底，台南市政府舉辦多項觀光藝文活動，包括關子嶺溫泉美食節、七股海鮮節、台南藝術節、台南市水域遊憩體驗活動等，歡迎國慶連假來台南旅遊，給身心靈放鬆的機會。

國慶連假期間虎頭埤風景區推出優惠如下：

一、「振興遊虎埤、八景尋寶趣」：110/10/9~111/1/2適逢假日、國定假日適用

（1）凡於園區內與虎埤八景8張介紹牌拍照，即可於紅厝販賣部領取小禮物一份及熱咖啡一杯。

（2）於10月11日當天，女生入園皆享半票優惠。

二、振興五倍劵入園優惠方案：110年10月8日至111年4月30日

(1)憑振興券入園，每車200元可4人以內入園

(2)憑振興券踩天鵝船買一送一

三、加碼振興方案如下：

（1）「2021振興虎埤溫馨短文小故事徵集比賽」，自即日起至110年11月15日，分社會組(含大學以上)、學生組等進行徵集，分第一、二、三名，佳作數名(俟徵集狀況調整)提供最高1萬5千元獎金獎勵。

（2）臺南好康券入園優惠方案：自110年9月6日至111年2月6日，憑臺南好康券入園，每車200元可4人以內入園(原價360元)；憑臺南好康券入園，得享半價入園優惠。

因應防疫人流管制上限2500人。暫不開放早上6點30分以前晨運民眾入園。開放時間早上6點30分至下午6點；太陽能船遊湖、露營區 (需事先電話預約)、烤肉區接受家庭預約，室內館室蟋蟀生態館人流限制50人以下、開放假日導覽解說服務(人流管制30人）

街頭藝人音樂演出(吊橋咖啡屋)

10/9（六）上午9點至中午12點祐絲演奏團音樂演奏彈唱

10/10（日）上午9點至下午4點小柏老師薩克斯風演奏

10/11（一）下午2點至4點曼陀林樂團

◆湖畔小農市集

10/9（六）～11（一）上午8點至下午4點(虎埤八景水橋虹影雨豆樹下)詳細內容請見虎頭埤風景區官網

台灣第一水庫「虎頭埤風景區」國慶連假及女兒節推出優惠活動。圖／虎頭埤提供
台灣第一水庫「虎頭埤風景區」國慶連假及女兒節推出優惠活動。圖／虎頭埤提供
台灣第一水庫「虎頭埤風景區」國慶連假及女兒節推出優惠活動。圖／虎頭埤提供
台灣第一水庫「虎頭埤風景區」國慶連假及女兒節推出優惠活動。圖／虎頭埤提供
台灣第一水庫「虎頭埤風景區」國慶連假及女兒節推出優惠活動。圖／虎頭埤提供
台灣第一水庫「虎頭埤風景區」國慶連假及女兒節推出優惠活動。圖／虎頭埤提供

連假 虎頭埤

延伸閱讀

國慶連假恐爆車潮 台南警公布菁寮老街停車攻略

傳藝民間劇場重啟 國慶連假彰化溪湖上演四天大戲

國慶連假加振興五倍券 新北推交通懶人包避車潮

大型重機上蘇花改後首連假 估國慶第一天車流1萬7千輛

相關新聞

國慶連假天氣 彭啟明：收假日這些地方雨勢風勢顯著

這幾天的天氣都很類似，台灣環境風場顯著偏東風，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，有些東風波動，東...

鐵道慢旅行 輕鬆優遊北迴線、宜蘭線

鐵道旅行的魅力，在於路線及時刻的掌握度高，搭上車之後，就可以輕鬆自在地享受旅行及沿途風景。台灣的鐵道發展史已逾百年，除了環島路線，也有多條支線，列車沿著鐵道行進，或穿山越嶺、或傍海而行，樂山樂海，窗景變化豐富；鐵道上大大小小的車站，從設置點、站體建築、在地風情、周邊產業……也都各有風景。

凌晨4時21分花蓮規模4.2地震 最大震度4級

根據中央氣象局最新資訊，7日4時21分發生芮氏規模4.2地震，地震深度19.3公里，震央位於花蓮縣政府西南西方18.6公...

大型重機上蘇花改後首連假 估國慶第一天車流1萬7千輛

國慶3天連假花東地區訂房率逾8成，公路總局預估9日連假第一天，蘇花路廊車流將達1萬7000輛次，由於車多，加上蘇花改開放...

國慶連假台南虎頭埤8景尋寶趣 10／11女兒節半價

國慶連假期間虎頭埤風景區搭配5倍劵，推出振興入園優惠方案，另為響應聯合國訂立國際女童節，行政院10月11日訂為「台灣女孩...

嘉縣失智友善社區啟動篩檢 逾2百長輩有20人疑記憶退化

嘉義縣人口跌破50萬人，老人逾10萬人，老化比例逾20%，全台居冠，失智人口逐年增加，為早日透過檢查診斷，找出失智老人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。