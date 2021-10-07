國慶連假台南虎頭埤8景尋寶趣 10／11女兒節半價

國慶連假期間虎頭埤風景區搭配5倍劵，推出振興入園優惠方案，另為響應聯合國訂立國際女童節，行政院10月11日訂為「台灣女孩日」，身為女生的專屬節日，當天來趟「台灣第一水庫」的虎頭埤風景區，享有半票優惠。

另3天連假期間入園跟園區「虎埤八景」8處介紹牌自拍照，即贈送特色小禮物一份及熱咖啡一杯，一連串的優惠活動，歡迎國慶連假前來玩山水。

觀旅局郭貞慧局長表示，振興五倍券，使用時間10月8日開始領用到明年4月底，台南市政府舉辦多項觀光藝文活動，包括關子嶺溫泉美食節、七股海鮮節、台南藝術節、台南市水域遊憩體驗活動等，歡迎國慶連假來台南旅遊，給身心靈放鬆的機會。

國慶連假期間虎頭埤風景區推出優惠如下：

一、「振興遊虎埤、八景尋寶趣」：110/10/9~111/1/2適逢假日、國定假日適用

（1）凡於園區內與虎埤八景8張介紹牌拍照，即可於紅厝販賣部領取小禮物一份及熱咖啡一杯。

（2）於10月11日當天，女生入園皆享半票優惠。

二、振興五倍劵入園優惠方案：110年10月8日至111年4月30日

(1)憑振興券入園，每車200元可4人以內入園

(2)憑振興券踩天鵝船買一送一

三、加碼振興方案如下：

（1）「2021振興虎埤溫馨短文小故事徵集比賽」，自即日起至110年11月15日，分社會組(含大學以上)、學生組等進行徵集，分第一、二、三名，佳作數名(俟徵集狀況調整)提供最高1萬5千元獎金獎勵。

（2）臺南好康券入園優惠方案：自110年9月6日至111年2月6日，憑臺南好康券入園，每車200元可4人以內入園(原價360元)；憑臺南好康券入園，得享半價入園優惠。

因應防疫人流管制上限2500人。暫不開放早上6點30分以前晨運民眾入園。開放時間早上6點30分至下午6點；太陽能船遊湖、露營區 (需事先電話預約)、烤肉區接受家庭預約，室內館室蟋蟀生態館人流限制50人以下、開放假日導覽解說服務(人流管制30人）

街頭藝人音樂演出(吊橋咖啡屋)

10/9（六）上午9點至中午12點祐絲演奏團音樂演奏彈唱

10/10（日）上午9點至下午4點小柏老師薩克斯風演奏

10/11（一）下午2點至4點曼陀林樂團

◆湖畔小農市集