嘉縣失智友善社區啟動篩檢 逾2百長輩有20人疑記憶退化
嘉義縣人口跌破50萬人，老人逾10萬人，老化比例逾20%，全台居冠，失智人口逐年增加，為早日透過檢查診斷，找出失智老人，衛生局搭配重陽敬老禮金發放，在民雄鄉失智友善社區大崎村及秀林村，啟動失智篩檢。
衛生局與台中榮醫灣橋分院失智共照中心，以及弘道老人福利基金會，進行失智症篩檢，昨天首日篩檢，全村65歲以上長輩510人，共481人到場，完成認知功能、記憶檢查及整合性評估277人，其中20人疑似記憶功能退化，將進一步篩檢，診斷是否失智症。
衛生局說，每年台灣失智人口以1.7萬人成長，隨2025年超高齡化社會來臨，如何找出早期失智患者並延緩惡化，為當前重要議題，去年開始在民雄鄉大崎村推動系列失智友善社區計畫。
針對全村65歲以上長者做失智評估篩檢，透過篩檢找出可能罹患失智長者，今年拓展至秀林村，搭配敬老金發送，進行失智症篩檢，包括認知功能、記憶檢查等。
衛生局表示，大崎村是嘉縣第一個失智友善社區，將逐年擴散鄰近鄉鎮村落，盡早找出可能失智的長者，透過早期介入延緩長者健康惡化，另嘉縣全國首創結盟嘉義郵局，成軍綠衣失智友善天使，開發「郵衷衛您-疑似失智個案通報系統」，建構失智友善社區，守護早期失智患者並延緩惡化。
衛生局長趙紋華說，長者檢查有失智跡象，愈早發現，就能延緩惡化速度，希望幫助失智者與家屬，讓失智症者在社區生活，獲得更多應有的照護、支持與自尊。
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