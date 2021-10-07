普悠瑪、太魯閣號限速備援系統10月底上路 雙人乘務擬取消

前年10月21日台鐵普悠瑪號在新馬站出軌，台鐵著手開發「限速備援系統」，主要功能是讓ATP關閉後，將列車速度限制在60公里以下，確保行車安全。台鐵局說，普悠瑪號和太魯閣號共52輛（套）已裝設完成，最快10月底上路。同時，有望取消雙人乘務。

台鐵局與國家中山科學研究院合作開發「限速備援系統」，總計斥資2.45億元，購置400套。台鐵說，普悠瑪號和太魯閣號共52輛已裝設完成套已於6月底裝設完成，全部400套，會在2023年3月底前裝設完畢，除了新自強號外，EMU500、EMU600、EMU700、EMU800等區間車，還有PP自強號都會有。至於新進的EMU900區間車和EMU3000新自強號，本身已經有裝設。

台鐵說，普悠瑪、太魯閣號的限速備援系統，正在進行第三方獨立驗證，最快10月底、11月初上路。

而當初因為普悠瑪事故，傾斜式新自強號都改為雙人乘務，先前一度傳出在限速備援系統完成後要改單人乘務。對此，台鐵說若裝設完畢，會報交通部，最快也是10月底取消普悠瑪號和太魯閣的雙人乘務，改為原本的單人乘務。