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國慶連假恐爆車潮 台南警公布菁寮老街停車攻略
台南後壁菁寮老街日來因台劇「俗女養成記2」爆紅，預估國慶連假將湧入更多遊客，警方今上午公布老街附近停車地點，希望進一步紓解屆時擾人停車問題。
白河警分局說，經與後壁區公所會勘後，規畫菁寮老街富貴食堂對面、德馨宮及中華電信機房對面等3處停車場，另公告後廍外環道例假日及國定假日上午8時至下午6時開放雙向路邊停車。
而南84線、82線路邊白線外得緊靠路邊停車，白河分局也籲請民眾注意，南85線1.7公里至2.2公里處為機車道，禁止路邊停車、路口10公尺範圍內禁止臨時停車，另外民眾停車不得占用車道等以免受罰，警方國慶連假期間將動員警力、義交加強交通疏導。
鄰近山區的關子嶺風景區，預料國慶連假也是交通熱區，白河分局也將加派警力，在172線與大仙路口、172線與南93線路口加強交通疏導，必要時將進行號誌燈控管制，請民眾務必配合警方交管措施。
警方也提醒，用路人如要開車出門，請務必做好車況檢查，切勿疲勞駕駛、酒駕。
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