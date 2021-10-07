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國慶連假天氣 彭啟明：收假日這些地方雨勢風勢顯著

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
彭啟明表示，目前在南海到菲律賓東方海面是一個典型大低壓帶，其中南海的低壓持續發展中，這一兩天有機會發展成為熱帶性低氣壓。在菲律賓東方的低壓，仍然很鬆散，在未來幾天往菲律賓接近時，有逐漸增強趨勢。圖／取自氣象局網站
彭啟明表示，目前在南海到菲律賓東方海面是一個典型大低壓帶，其中南海的低壓持續發展中，這一兩天有機會發展成為熱帶性低氣壓。在菲律賓東方的低壓，仍然很鬆散，在未來幾天往菲律賓接近時，有逐漸增強趨勢。圖／取自氣象局網站

這幾天的天氣都很類似，台灣環境風場顯著偏東風，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，有些東風波動，東半部到東北部或是東南部，都有些零星短暫陣雨發展。

他說，今天水氣略多些，降雨會更明顯，風勢有增強趨勢，尤其台灣南北端，受到地形影響，會有強陣風。

西半部仍是穩定的天氣，相較於東半部雲量較多，反而很悶熱，天氣穩定空氣品質略差，靠山區有發展短暫陣雨機會。

他說，預期未來幾天也都類似，將會持續到國慶連假期間，不過，下周就要注意南方低壓系統的動態。

彭啟明表示，目前在南海到菲律賓東方海面是一個典型大低壓帶，其中南海的低壓持續發展中，這一兩天有機會發展成為熱帶性低氣壓，是否能順利發展成為颱風仍待觀察。目前距離越南較近，可能接近海南到越南北部附近，對台灣沒有直接的影響。

此外，彭啟明說，在菲律賓東方的低壓，仍然很鬆散，在未來幾天往菲律賓接近時，有逐漸增強趨勢，從季風低壓發展的颱風，通常是範圍很大，外圍風勢強，但內部的中心風速較弱，預估路徑是往呂宋島接近的機會較高。

他說，預期從下周一，也就是連假的最後一天，外圍環流就會逐步讓台灣的偏東風到東北風顯著增強，東半部到東北部的降雨會增多，如果照目前預測往呂宋島通過，外圍的水氣及較強風將會影響東半部，包含北部及南部的兩端也都可能有顯著雨勢及風勢，尤其配合上長浪，要稍微留意。

彭啟明說，預期要到下周三、周四以後才會減緩，不過仍舊偏東風，東半部的天氣較不穩定，預期也會持續到下周末，還是要多留意。都還是有變數，是否低壓帶會北抬一些，都會影響到下周的天氣，下周的天氣較不穩定，也會更容易有雨。

彭啟明說，近期的各種針對東太平洋近赤道地區的海溫預測，預期將會比平均值略低，可能在今年冬天會發展一波反聖嬰，強度可能會是略弱到平均值，這是必須關注之處。冬天發展出反聖嬰，對東亞而言，北方冷空氣會較為活躍，台灣附近的降雨也會略偏少，和正常年有顯著的差別，後續冬季的預測可能要更為關注。

彭啟明 菲律賓

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