下周注意菲東方擾動 吳德榮：模擬路徑不排除侵台

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，南海擾動緩慢發展中；最新各國模式模擬顯示，南海擾動無論是否成颱，或者何時成颱？距離台灣皆太遠、無威脅。

他說，至於菲律賓東方擾動的路徑雖略向南調整，但威脅程度並未改變；下周二、周三距台最近，模擬路徑仍包括通過台灣的直接侵襲，或穿過巴士海峽因共伴環流而帶來劇烈降雨的威脅，兩者皆有發生的機率；不過此為一周左右的模擬，不確定性大，應繼續觀察模式的調整。

今、明兩天偏東風挾帶水氣略增，迎風面北海岸、東半部及恒春半島有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨的機率；背風面西半部晴時多雲、午後中南部近山區有局部降雨的機率。今天北部23至36度，中部23至36度；南部23至35度，東部21至33度。

國慶連假天氣，他說，周六起至國慶日白天，水氣稍減、天氣略好轉，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定；國慶日晚起至下周一東風挾帶水氣略漸，天氣再轉變，東側降雨增多，北部轉有局部雨，中南部晴時多雲。

下周二、周三是否直接受颱風影響？或者共伴環流的影響？他說，各國模式模擬都還在調整，應持續觀察。