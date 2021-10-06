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想陪孩子長大 癌友用不起新藥「房屋二貸」籌錢續命

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
台灣癌症基金會匯集病友、專家學者、政策制定者的共識，尋求癌症新藥可近性的解方。圖／癌症基金會提供
台灣癌症基金會匯集病友、專家學者、政策制定者的共識，尋求癌症新藥可近性的解方。圖／癌症基金會提供

龐大醫療費用，是想好好陪孩子長大的癌友，最現實的負擔。一名王小姐46歲時確診卵巢癌第四期，因為想陪兩名年幼女兒長大，選擇更積極的新藥治療，但當時健保尚未給付，即便是雙薪家庭也難以負荷，跟先生討論後，以房屋二貸換現金來籌治療費。

王小姐持續治療後病情獲得控制，甚至回到職場。無奈命運造化，王小姐不幸因意外事故離世，當初為了治療而增加的房屋貸款，如今由父代母職的先生，一邊帶著兩個孩子、一邊工作繼續償還。然而，王小姐僅是眾多癌友中的一名個案，等不到新藥給付，已是許多癌友經常面臨的課題。

今年初健保費率雖已調升4.69%漲至現行的5.17%，但這對於健保財政結構，僅是治標不治本，尤其在面對癌症新藥可近性，仍有許多困境存在。

癌症新藥雖日新月異，藥費的成長比例高得嚇人，「是總額成長的2倍」。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，再加上人口呈現快速高齡化趨勢，只倚靠漲保費恐難以為繼，癌友的生命更不應該，與新藥健保給付的時間來賽跑。

研擬兼顧癌症病友生命，及健保永續的政策方案迫在眉睫。台灣癌症基金會呼籲，在全有、全無之間，應研議一個以額外財源支持癌症新藥基金、從政府、癌友、藥廠之多元參與形式，同時兼顧照顧經濟弱勢病友，並確保健保永續發展。

永續發展不應僅仰賴調漲健保費，台灣癌症基金會執行長賴基銘說，儘管2021年成功將健保保費由4.69%調漲到5.17%，2022年度健保總額還是突破8000億元大關，然預期明年安全準備金仍不足，健保費率恐再次面臨調漲的壓力。

蔡麗娟引用健保署資料指出，癌症醫療費用從2014年的782.69億元，一路成長，2020年已突破1200億，但仍有多項癌症新藥新科技仍遲遲未納入健保。基金會建議，成立多元參與機制的「台灣癌症藥品支持基金（TmCDF）」，確保健保永續發展並兼顧癌症病友的需求。

蔡麗娟強調，「台灣癌症新藥多元支持基金（TmCDF）」不同於英國的Cancer Drug Found（CDF），希望解決台灣在癌症新藥給付上的困境，首先包含多元兼顧機制，病友、健保署、藥廠三方兼顧經濟弱勢，第二是針對尚有不確定性的癌症新藥，提供真實世界數據，幫助健保做最有效資源的運用，最後融入癌友共同負擔概念，降低癌友財務負擔，增加新藥可近性。

如此一來，像王小姐這樣的個案家庭，若能參與台灣癌症新藥多元支持基金（TmCDF），可以一邊工作一邊接受治療，也不需要增加房屋貸款來籌治療費，更不用債留家人。

至於病友端的態度為何？台灣癌症基金會先前調查發現，為及早爭取到新藥新科技的治療，72% 的癌症病友願意參與部分負擔政策，每月負擔新台幣5,000元以上；67％的癌症病友願意負擔每個月2萬元以上。

基金會總結，以健保體制外設置補充財源，彌補未納入健保的部分，病友可透過共同負擔的方式多元參與健保，不足的部分以補充財源支持，在健保全額給付與民眾全額自費間取得平衡；納入經濟弱勢癌友的保障機制，直接回應有急迫性需求的病友，創造更公平的機會取得治療；同時，針對療效不確定性的藥品導入真實世界的證據蒐集，作為未來是否納入健保常規給付的評估依據，有助於健保將錢花在刀口上。

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