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加碼200萬點！LINE熱點一鍵查找振興券優惠還可賺點數

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
LINE熱點宣布加入振興券戰局，推出「振興熱起來」特別企劃，共開出LINE POINTS 200萬點的大紅包。圖／LINE提供
LINE熱點宣布加入振興券戰局，推出「振興熱起來」特別企劃，共開出LINE POINTS 200萬點的大紅包。圖／LINE提供

政府振興五倍券即將正式開跑，各界也紛紛響應，LINE熱點力挺中小店家，今宣布加入振興券戰局，推出「振興熱起來」特別企劃，攜手金門縣、高雄市、桃園市，收編合計超過上萬家可收振興券的店家清單，以及特色商圈的精彩介紹，讓用戶在LINE熱點中即可一鍵搜尋全台店家自行加碼的振興優惠券。LINE熱點更首次開出LINE POINTS 200萬點的大紅包，只要完成9天集章任務就可拿到LINE POINTS 30點，鼓勵用戶善用功能探索更多店家。

現在只要從LINE中的「錢包」頁面、LINE熱點官方帳號，或透過LINE「主頁」都可進入熱點服務，點選LINE熱點首頁上的「振興活動」專區或搜尋指定Hashtag，便能快速查找金門縣、高雄市、桃園市等3縣市的振興合作店家清單，配合政府的加碼優惠使用，一鍵查找相當方便。

而即日起至10月14日期間，用戶只要透過LINE熱點官方帳號造訪活動頁面，並完成「學習釘選入口」、「點擊小幫手」、「查看活動內容頁」等簡單的每日任務，即可於任務卡內蒐集印章，集滿指定章數可領取LINE POINTS獎勵。天天完成任務，最高可獲得LINE POINTS 30點，搶先獲得振興小確幸。

LINE熱點攜手金門縣、高雄市、桃園市，彙整最完整的振興消費指南。圖／LINE提供
LINE熱點攜手金門縣、高雄市、桃園市，彙整最完整的振興消費指南。圖／LINE提供
從LINE進入熱點服務，點選LINE熱點首頁上的「振興活動」專區即可快速查詢。圖／LINE提供
從LINE進入熱點服務，點選LINE熱點首頁上的「振興活動」專區即可快速查詢。圖／LINE提供
用戶點選LINE熱點首頁上的「振興活動」專區或搜尋指定Hashtag，便能快速查找3縣市振興合作店家清單。圖／LINE提供
用戶點選LINE熱點首頁上的「振興活動」專區或搜尋指定Hashtag，便能快速查找3縣市振興合作店家清單。圖／LINE提供
LINE熱點宣布加碼LINE POINTS 200萬點，用戶只要完成簡單任務，即可領取LINE POINTS獎勵。圖／LINE提供
LINE熱點宣布加碼LINE POINTS 200萬點，用戶只要完成簡單任務，即可領取LINE POINTS獎勵。圖／LINE提供

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