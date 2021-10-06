加碼200萬點！LINE熱點一鍵查找振興券優惠還可賺點數

政府振興五倍券即將正式開跑，各界也紛紛響應，LINE熱點力挺中小店家，今宣布加入振興券戰局，推出「振興熱起來」特別企劃，攜手金門縣、高雄市、桃園市，收編合計超過上萬家可收振興券的店家清單，以及特色商圈的精彩介紹，讓用戶在LINE熱點中即可一鍵搜尋全台店家自行加碼的振興優惠券。LINE熱點更首次開出LINE POINTS 200萬點的大紅包，只要完成9天集章任務就可拿到LINE POINTS 30點，鼓勵用戶善用功能探索更多店家。

現在只要從LINE中的「錢包」頁面、LINE熱點官方帳號，或透過LINE「主頁」都可進入熱點服務，點選LINE熱點首頁上的「振興活動」專區或搜尋指定Hashtag，便能快速查找金門縣、高雄市、桃園市等3縣市的振興合作店家清單，配合政府的加碼優惠使用，一鍵查找相當方便。