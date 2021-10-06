發票打統編不能領獎？財政部揭「可領名單」 網驚到手錢飛了

統一發票打統編報帳，若中獎只能摸摸鼻子？財政部小編用「冰山」來比喻幫大家導正觀念！諸多民眾誤以為「發票打統編就不可以領獎」，其實不完全正確，冰山下的真相是，還有很多對象可以領取獎金，只要買受人非「政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人」即可。

財政部臉書小編發文指出，曾有某私立幼兒園取得已打統編的發票，中了千萬可以領獎的案例，因為依「統一發票給獎辦法第11條」規定，買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者才不可以領獎。

所以，統一編號並非給不給獎的依據，而是只要買受人不是上述對象就能領獎，「很多人會把統編與營業人快速劃上等號，才會誤以為有統編的發票一定不能領獎，但是像人民團體、私立機構及執行業務者（律師、會計師、記帳士事務所）等有編配統一編號的扣繳單位，就算發票打了統編，中獎還是可以領」。

網友了解後訝異表示「哇！原來是這樣！都不知道錯過多少獎了」、「捶心肝…上次一張1000元就這樣飛了」；另外，有人詢問「打了統編沒報帳可以嗎？」，小編則回應「只要買受人是營業稅法規定的營業人，就是不可以領獎喔！」