對交通環境不信任 「這三縣市」家長最常接孩子上下學

靖娟兒童安全文教基金會調查發現，有九成的國小學生都由家長接送上下學，其中又以台南比率最高，近乎100%，其次是台中、高雄；此外，調查也顯示，孩子上了國中之後，仍有51.6％由家長接送。靖娟基金會執行長林月琴強調，這凸顯了家長對交通環境的不信任，政府還有很大的努力空間。

靖娟基金會去年4、5月間，針對家有國小兒童的家長、國高中學生進行問券調查，其中高中組有效樣本180份，國中小組有效樣本3313份，抽樣調查的誤差範圍約為正負3%。

根據靖娟基金會調查發現，有90.5％的國小生都由家長接送上下學，其中台南市高達99.9％，台中市99％、高雄市98.9％；自行上下學比率最高的縣市則是台北市的25.3％，其次是台東縣24.5％、基隆市19.7％。

至於接送學童的交通工具則是機車最多，占45％，另有5.4%的家長表示曾在接送孩子時曾發生交通事故，其中使用「機車」者占53.2%。

調查也顯示，國小家長對於整體交通狀況的感受分數為不及格的59.59分，另國小家長最希望孩子國小畢業時，可以具備獨自上下學的能力，不過孩子上了國中之後，仍有超過一半的比例是家長接送，顯示家長對交通環境的不信任。

交通部道安會執行秘書吳木富表示，去年12歲以下兒童的交通事故多達9975件，有24人死亡，今年截至7月底止，也有4825件、16人死亡，令人擔心，因死亡車禍中有6成發生於路口。

為此，交通部也將10月定為「交通安全月」，針對超速、不禮讓行人等行為加強取締，吳木富強調，最有效的宣導就是「紅單」，本月在路口加派警力，加強執法。