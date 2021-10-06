清水那方中台灣最大露營區開幕 美中不足溫泉再等等

彰化縣社頭鄉清水岩「清水那方」溫泉露營區今天正式開幕，歷經三任縣長終於把清水岩露營區改頭換面，成為中部最大合法露營區，不過溫泉井需先洗井後，才能啟用溫泉區；而地方也認為園區應讓在地居民免費入園，彰化縣長王惠美說，經營團隊一定會給在地鄉親回饋，某些時段免費入園。

清水岩「清水那方」露營區今天開幕，彰化縣長王惠美、業者清水匯公司董事曾瑞霞等人一起主持開幕典禮，占地10公頃的溫泉露營區成為中部最大露營區。

王惠美說，「清水那方」營運後彰化又多了一處旅遊旗艦店，未來再搭配溫泉會館啟用，一定會是旅遊勝地，清水岩露營區歷經二任縣長一直無法開業後，直到她上任後努力向全國優秀營運團隊行銷，才於去年完成OT委外經營。

王惠美說，「清水那方」露營區未來可再結合附近十八彎古道、長青自行車道、清水岩寺等參山國家風景區觀光景點，加上社頭芭樂，加上田中馬拉松、二水馬拉松、手套博物館、織襪博物館、天然醬油生產工廠等，加上近年社頭、二水及田中都獲選經典小鎮美譽，未來可以規劃2、3天旅遊，成為東南角旅遊亮點。

曾瑞霞說，今年因為疫情致工程上有些延宕，卻也讓完美品質呈現在所有人的面前，第一期的豪華帳篷是全國獨一無二的，帳篷內架設五星級酒店的住宿設備，還有溫泉浴缸，也希望第二期湯屋盡快啟用。

參山國家風景區代理處長曹忠猷說，觀光局2015年補助1億8600萬元建設清水露營區，參山國家風景區也把這處列為國際的魅力據點，田中、二水、社頭一直連接到員林是個一個漂亮的旅遊帶，希望能把國際遊客帶進來。

社頭鄉長劉錦昌說，清水岩露營區在民國60年建立，經過50年已老舊，古厝沒有翻新，是不能住的，清水岩露營區，歷經卓縣長、魏縣長，在現任王縣長時發揚光大，他代表社頭鄉民歡迎全國民眾前來遊玩。

不過社頭鄉代會主席翁嘉壕也替鄉民爭取，認為園區應該免費開放給地方民眾使用，做為休憩區，或酌收基本清潔費，才是回饋地方。

也有人對於開幕卻看到不溫泉覺得失望，縣府城觀處處長田飛鵬表示，溫泉區約一公頃，因上半年旱季缺水，溫泉井抽出的水濁度高，需洗井，清理時間約一個月，待降低水濁度後，溫泉區就可以啟用。