搶五倍券商機！潮牌SUPERDRY重返大台北 就是要挑這天開幕

去年一度傳出撤台消息的潮牌Superdry在代理商星裕國際接手後，正式在今年4月重返台灣市場。但沒想到會碰到三級警戒，打亂了拓點計畫，直至近期終於要進駐大台北地區，而且還挑了10月8日開幕，擺明就是要來搶五倍券的商機。

由行政院主導為了振興今年因為三級警戒而受影響的消費市場，於是沿用去年三倍券概念，再度發行五倍券，將於本周五（10/8）實施。而潮牌SUPERDRY不僅選在此刻推出重返台灣市場後的首個秋冬系列，並搭配五倍券提供購物優惠之外，連雙北新店都挑在10月8日開幕。這一季，SUPERDRY主打經典連帽上衣與MA-1飛行外套，其中的飛行外套源自美國空軍軍服，經歷多年演進，且具備多樣細緻的刺繡工藝元素。手臂側邊甚至縫上「superdry」及「極度乾燥」字樣的小鐵件，點綴的小細節使質感大幅提升，是秋冬穿搭首選。

同樣上市新款的還有The North Face的URBAN EXPLORATION支線，以「攀援植物」為創作靈感，選用卡其色和咖啡色作為主打色系，演繹低調沈穩的冷硬質感。品牌在可拆卸的連帽防風外套加入防水透氣面料科技，寬鬆版型的側口袋立體休閒褲在城市間穿梭能更加便捷無礙；多口袋設計的連帽抓絨外套，能因應氣溫變化提供最佳防護。另外，還有專為女性而設的城市優雅系列，包含了外套、裙裝等單品。如立領長款防風外套採用品牌開發的科技防風面料，具備防水、排除濕氣、耐磨三大特色，既可擋風防護，更增強穿著的保暖性。

The North Face URBAN EXPLORATION貼袋抓絨外套8,380。圖／The North Face提供

The North Face URBAN EXPLORATION女裝兩面穿羽絨外套13,380元。圖／The North Face提供

The North Face URBAN EXPLORATION一片式半身裙6,380元。圖／The North Face提供

SUPERDRY男裝MA-1飛行外套4,080元。圖／SUPERDRY提供

SUPERDRY女裝MA-1飛行外套3,580元。圖／SUPERDRY提供