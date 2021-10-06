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搶五倍券商機！潮牌SUPERDRY重返大台北 就是要挑這天開幕

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
The North Face的URBAN EXPLORATION支線新款，選用卡其色和咖啡色作為主打色系，演繹低調沈穩的冷硬質感。圖／The North Face提供
The North Face的URBAN EXPLORATION支線新款，選用卡其色和咖啡色作為主打色系，演繹低調沈穩的冷硬質感。圖／The North Face提供

去年一度傳出撤台消息的潮牌Superdry在代理商星裕國際接手後，正式在今年4月重返台灣市場。但沒想到會碰到三級警戒，打亂了拓點計畫，直至近期終於要進駐大台北地區，而且還挑了10月8日開幕，擺明就是要來搶五倍券的商機。

由行政院主導為了振興今年因為三級警戒而受影響的消費市場，於是沿用去年三倍券概念，再度發行五倍券，將於本周五（10/8）實施。而潮牌SUPERDRY不僅選在此刻推出重返台灣市場後的首個秋冬系列，並搭配五倍券提供購物優惠之外，連雙北新店都挑在10月8日開幕。這一季，SUPERDRY主打經典連帽上衣與MA-1飛行外套，其中的飛行外套源自美國空軍軍服，經歷多年演進，且具備多樣細緻的刺繡工藝元素。手臂側邊甚至縫上「superdry」及「極度乾燥」字樣的小鐵件，點綴的小細節使質感大幅提升，是秋冬穿搭首選。

同樣上市新款的還有The North Face的URBAN EXPLORATION支線，以「攀援植物」為創作靈感，選用卡其色和咖啡色作為主打色系，演繹低調沈穩的冷硬質感。品牌在可拆卸的連帽防風外套加入防水透氣面料科技，寬鬆版型的側口袋立體休閒褲在城市間穿梭能更加便捷無礙；多口袋設計的連帽抓絨外套，能因應氣溫變化提供最佳防護。另外，還有專為女性而設的城市優雅系列，包含了外套、裙裝等單品。如立領長款防風外套採用品牌開發的科技防風面料，具備防水、排除濕氣、耐磨三大特色，既可擋風防護，更增強穿著的保暖性。

The North Face URBAN EXPLORATION貼袋抓絨外套8,380。圖／The North Face提供
The North Face URBAN EXPLORATION貼袋抓絨外套8,380。圖／The North Face提供

The North Face URBAN EXPLORATION女裝兩面穿羽絨外套13,380元。圖／The North Face提供
The North Face URBAN EXPLORATION女裝兩面穿羽絨外套13,380元。圖／The North Face提供

The North Face URBAN EXPLORATION一片式半身裙6,380元。圖／The North Face提供
The North Face URBAN EXPLORATION一片式半身裙6,380元。圖／The North Face提供

SUPERDRY男裝MA-1飛行外套4,080元。圖／SUPERDRY提供
SUPERDRY男裝MA-1飛行外套4,080元。圖／SUPERDRY提供

SUPERDRY女裝MA-1飛行外套3,580元。圖／SUPERDRY提供
SUPERDRY女裝MA-1飛行外套3,580元。圖／SUPERDRY提供

SUPERDRY女裝連帽上衣2,280元。圖／SUPERDRY提供
SUPERDRY女裝連帽上衣2,280元。圖／SUPERDRY提供

品牌 三級警戒 保暖

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