男生女生誰比較會買?高雄夢時代推出2021最強週年慶，全民購物力戰起來！

聯合線上 / 黎允之

光輝的十月裡，百貨週年慶是年度一大盛事，今年週年慶恰好遇上五倍券，更要好好計畫一下怎麼花、怎麼買！「超認真調查局」肚編來到高雄夢時代，展開男女購物戰鬥力大調查，發現女性消費者想買的東西不外乎是「珠寶、化妝品、寢具」，男性消費者則大多是「還沒想好、交給老婆決定……」，真是好Man、好浪漫，求生欲好強啊！

▲「超認真調查局」肚編來到高雄夢時代，展開男女購物戰鬥力大調查。 (圖片出處／超認真調查局)
▲「超認真調查局」肚編來到高雄夢時代，展開男女購物戰鬥力大調查。 (圖片出處／超認真調查局)

至於週年慶購物總共省了多少錢?女性消費者紛紛表示，「有些商品下殺到6至7折，省了不少」、「省了好幾千塊」、「一整年就買這一次，至少省了1、2萬」…..，至於男性消費者則對採購金額較不計較，甚至有男性受訪者表示，「老婆要什麼，付就對了，不要問那麼多！」

▲女性消費者認為趁週年慶檔期購物，可以省下不少錢。 (圖片出處／超認真調查局)
▲女性消費者認為趁週年慶檔期購物，可以省下不少錢。 (圖片出處／超認真調查局)

經過肚編實際走訪一趟，發現很多鐵粉都視高雄夢時代為「每年一定要衝的百貨週年慶」，表示「它的活動都比較好」、「有比較過所以才會來這裡」……。

▲很多鐵粉都視高雄夢時代為「每年一定要衝的百貨週年慶」。 (圖片出處／超認真調查局)
▲很多鐵粉都視高雄夢時代為「每年一定要衝的百貨週年慶」。 (圖片出處／超認真調查局)

今年高雄夢時代攜手統一時代百貨台北店，於10/7(四)至10/27(三)推出「2021超強週年慶」，消費者只要在10/7~10/17週年慶首11日全館指定消費滿3,000元，就送400元；使用icash Pay或icash2.0支付，於指定店櫃消費滿6,000元再送400元；至指定化妝品及香氛品牌專櫃消費滿2,000元，就送300元。換算一下，消費者於10/17前，持icash Pay或icash2.0購買指定美妝滿6,000元，可獲得1,300元，回饋率高達21%！南北百貨更聯手16大美妝品牌同步推出27組獨家限定優惠，折扣最低45折，讓消費者買到賺到！想要升級3C用品的朋友也可把握這波優惠，購買指定3C用品單筆滿5,000元送300元，刷華南夢時代聯名卡再加贈100元，此時不買更待何時?

▲高雄夢時代攜手統一時代百貨台北店，推出「2021超強週年慶」。 (圖片出處／超認真調查局)
▲高雄夢時代攜手統一時代百貨台北店，推出「2021超強週年慶」。 (圖片出處／超認真調查局)

除了各項超激省優惠，夢時代2021超強週年慶還祭出「超級夢想計畫」滿額抽獎活動，只要消費累計滿3,000元即可參加抽獎，最大獎為市值逾70萬元的HYUNDAI小休旅「Venue GLC1.6限定版」！

▲只要消費累計滿3,000元，就有機會把市值逾70萬元的HYUNDAI小休旅「Venue GLC1.6限定版」帶回家。 (圖片出處／超認真調查局)
▲只要消費累計滿3,000元，就有機會把市值逾70萬元的HYUNDAI小休旅「Venue GLC1.6限定版」帶回家。 (圖片出處／超認真調查局)

好康不只這樣，夢時代會員只要消費滿600元並扣抵6點OPEN POINT點數，即可獲得北歐繪本主角「MOOMIN」超萌來店禮。

▲夢時代推出北歐繪本主角「MOOMIN」超萌來店禮。 (圖片出處／超認真調查局)
▲夢時代推出北歐繪本主角「MOOMIN」超萌來店禮。 (圖片出處／超認真調查局)

此外，高雄夢時代購物中心8樓目前正舉辦「muse 翻轉動漫祭」(展至10/11)，濃厚日式祭典風的熱門動漫造景，讓消費者聰明消費之餘還能順便「偽出國」，保證滿足到都會笑！

▲高雄夢時代購物中心8樓目前正舉辦「muse 翻轉動漫祭」。 (圖片出處／超認真調查局)
▲高雄夢時代購物中心8樓目前正舉辦「muse 翻轉動漫祭」。 (圖片出處／超認真調查局)

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