國健署長合作全聯先生拍片展廚藝 推廣質地調整飲食

牙齒使用時間愈長就愈脆弱，家中長輩常因牙口不好，而咬不動、吃不下。國民健康署因應人口高齡問題，推出一系列質地調整飲食料理影片，助民眾照顧長者的營養與健康。首部由國健署長吳昭軍，與全聯先生（邱彥翔）合作，拍攝「爸爸回家做晚飯」敬老特輯，吳昭軍在影片中大展廚藝，並分享質地調整飲食的小撇步，「食材切兩至三公分最適口。」

國健署調查結果顯示，65歲以上國人，因口腔問題而限制進食的比例超過61%。年齡增加，容易因牙齒狀況、咀嚼或吞嚥的問題，導致食不下嚥的情形；董氏基金會先前調查也指出，國內約每10位長者就有1位有吞嚥障礙，這也是引發老人厭食症的原因之一。

國民健康署考量長者的牙口功能及營養需求，推出「高齡營養飲食質地衛教手冊」，並推廣三好一巧「吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧」高齡飲食觀念。

「爸爸回家做晚飯」系列影片，全聯先生、吳昭軍分別端出「如意鮮蝦雞肉蛋捲」、「古早味絲瓜佐魚片米粉湯」兩道料理。吳昭軍說，藉由兩道簡單的料理，傳達想要照顧長者營養的想法，利用家中常用的餐具可以輕鬆辨別食物的軟硬度，為長者飲食把關，且藉由全家一起做菜的家庭互動，不但能增進情感，再加上親人的陪伴用餐，更可以增加長者食慾。

關於料理的小技巧，負責如意鮮蝦雞肉蛋捲的全聯先生說，蛋白質是長者重要的營養來源，將富含蛋白質的新鮮蝦仁與雞肉，再加入些許馬鈴薯，透過調理棒攪碎打成泥，以蛋皮及海苔包裹，蒸煮後能提升均勻的軟嫩口感，再以適口大小切割，成為老少咸宜的雞蛋捲，讓長者能同時攝取多種蛋白質食物。

至於古早味絲瓜佐魚片米粉湯，吳昭軍逗趣地問：「吃米粉要拿梯子嗎？」他說，因為米粉長長的，古人便這樣形容，由於米粉太長不好入口，但只要把它切成約3公分的適口大小，佐以軟嫩的鯛魚片、蛋及同樣切小塊的絲瓜，再加上紅色的養生枸杞，就色香味俱全，且營養滿分。

影片中，全聯先生對於吳昭軍的廚藝、刀工讚譽有加，吳靦腆地回應，替全家人做飯是一件很幸福的事情。

國健署提醒，民眾只要運用質地調整飲食概念，透過食材的挑選、切割烹煮技巧等，改變食材的軟硬度及適口性，就可以製備適合長者的餐食，讓長者不再只是看得到、吃不下。

●「爸爸回家做晚飯」首部曲