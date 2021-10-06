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助聽器智慧化 結合遠端麥克風與藍芽

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
黃啟原介紹不同款型的助聽器(Photo by 簡嘉佑/台灣醒報)
黃啟原介紹不同款型的助聽器(Photo by 簡嘉佑/台灣醒報)

助聽器更聰明了！遠距麥克風與藍芽系統可讓聽損者遠距接聽手機、接收電視或電腦的音訊。台北榮總耳鼻喉頭頸醫學部耳科主任黃啟原說，初次配戴要先設定保守的音量，避免患者初期就接觸到過大的音量而感到不適。

助聽器更聰明

助聽器分為耳內型、耳掛型等不同型號，聽損者在接聽手機時可能與助聽器互相碰撞，造成不便。且手機與助聽器有時會產生聲波與磁波的互相干擾，影響收音品質。

新型助聽器設有遠端麥克風與藍芽功能，可以讓聽損者不受影響地接聽手機。另外，助聽器能夠連接遠端的電視、電腦的音訊到助聽器，讓聽損者可以直接使用助聽器收聽，避免播出聲音吵到左鄰右舍。助聽器愈來愈聰明，可搭配智慧模式，在偵測到藍芽的時候自動連接，讓年長聽損者不再需要處理陌生的設定系統。

食藥署提醒，消費者在購買助聽器時，應注意「醫材安心三步驟，一認、二看、三會用」的原則。一是「認」識助聽器是醫療器材；二是「看」清楚包裝上醫療器材許可或登錄字號；三是依照說明書「正確使用」醫療器材。

聽力問題早發現

榮總醫院耳科主任黃啟原建議，從小細節入手發現聽覺問題，像是親人沒聽到水壺燒開的聲音，或者對自己說話沒有反應等。黃啟原說，一般在聽不到45至50分貝時，就需要戴助聽器，45分貝大概是正常人說話的聲音。而助聽器需求因人而異，有些需要頻繁開會、演講的人，在發現接受不到高頻率聲音時，就可以提前配戴。

黃啟原說，因為聽力問題不單單只是把聲音放大而已，有時牽涉到特殊聽覺細胞的損害等，若沒有正確認知，將導致聽損者戴上助聽器後，與預期效果不符反而降低配戴意願。【更多精采內容，詳見

遠距 榮總 患者

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