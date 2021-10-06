國慶連假加振興五倍券 新北推交通懶人包避車潮

鐵道旅行的魅力，在於路線及時刻的掌握度高，搭上車之後，就可以輕鬆自在地享受旅行及沿途風景。台灣的鐵道發展史已逾百年，除了環島路線，也有多條支線，列車沿著鐵道行進，或穿山越嶺、或傍海而行，樂山樂海，窗景變化豐富；鐵道上大大小小的車站，從設置點、站體建築、在地風情、周邊產業……也都各有風景。

2021-10-06 08:58