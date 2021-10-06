國慶連假加振興五倍券 新北推交通懶人包避車潮
雙十國慶連假將屆，新北市交通局彙整「雙十連假交通資訊懶人包」，新增一覽圖，囊括國道高乘載、匝道管制和市境內易壅塞路段及景區人潮管制措施等資訊，讓民眾秒懂。
新北市政府交通局長鍾鳴時今天表示，國慶連假適逢中央振興五倍券正式上線，預估賣場及風景區勢必出現大量車潮，呼籲民眾若要外出務必注意路況並落實防疫措施。
交通局交通安全科長林昭賢指出，國慶連假交通管制措施包括交通部公路總局不實施國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施，交通部高速公路局也將視高速公路主線交通狀況採取嚴格匝道儀控管制。
此外，國道全線雙向於9日至11日凌晨0時至5時暫停收費。
國道5號於9日、10日的上午6時至12時南向（南港系統）入口實施高乘載管制，9日、10日凌晨0時至中午12時則實施石碇及坪林交流道南向入口匝道封閉，請民眾改駛106乙及台9線。
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