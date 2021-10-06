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國際插畫家聯展開幕 展出22國313幅作品

中央社 / 台中6日電

文化部文化資產局舉辦的國際插畫家聯展今天開幕，共有來自22國的知名插畫家展出313幅作品，以不同的主題視覺、感官及展區規劃，結合傳統與現代，重新演繹文化資產。

文化資產局今天在文化部文化資產園區1916工坊舉辦「回到遇見你的90度角－國際插畫家聯展」開幕活動，這項展出也將同時在國立彰化生活美學館舉辦，共有來自22國的知名插畫家提供313幅作品參展。

文化部文化資產局長陳濟民、國立彰化生活美學館長尹彙武、台中市立圖書館長張曉玲、策展人國立台中科技大學商業設計系副教授洪祺森等人都出席開幕儀式，將展出到11月7日。

陳濟民表示，這是他上任半年以來舉辦的大型展覽活動，插畫令人覺得有療癒感，以不同的主題視覺、感官等方式表現，往往讓人會心一笑，這次很多參展者都在國際受到肯定，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情還未解封，國際插畫家因而無法親自來台灣出席活動。

陳濟民指出，這次在1916工坊展出，希望能讓工坊的展示更豐富，透過傳統與現代的衝擊，重新演繹文化資產，將文化資產融入創意，希望觀眾也能欣賞文資創意。

統籌策劃這次展出的洪祺森表示，主題以「你/妳」來比喻初心，透過圖像將療癒力量傳達至每個人的心底；展覽結合台灣在地文化資產主題插畫，希望能帶給觀眾豐盛的視覺饗宴，透過創作者獨特的視角展現出世界各國的文化資產風貌，並為插圖兒童讀物開闢新途徑的創作道路。

文化資產 插畫家 文化部

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