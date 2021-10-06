高鐵自由座准賣不准站？ 王國材：會有「例外」情形

台灣高鐵自由座何時開放，備受通勤族關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今上午出席立法院衛環委員會接受媒體採訪時表示，台灣高鐵目前無鬆綁站票，但昨天指揮中心通過，高鐵可以恢復自由座，但還要經過行政院通盤討論，後續就會公布可以開放的時間。

不過自由座准賣不准站，卻引發通勤族熱議，頻頻抱怨新政策「很瞎」、「難道要大家都擠在起始站」？

對此，交通部長王國材今下午受訪時表示，高鐵公司有反映，有很多使用者是用月票，無法像以前一樣在自由座自由進出，因此有和指揮中心討論，自由座以不賣站票為原則，但有例外情形，這部分會請高鐵寫清楚後，再和指揮中心討論，目前尚未尚未定案。

王國材說，例如管理問題、乘客爭議等，會先請高鐵把例外原則講清楚，希望順利進行。

至於何謂「例外」情形？王國材表示，現行高鐵自由座有三節車廂，目前想法是尖峰的時候，通勤使用月票的情況比較多，所以會另外開放三個自由座，也就是12節車廂中，會有6個自由座，確保不要有太多站位。

王國材也說，車長這邊，如果自由座有些太多人站立，也可以來協助引導到非自由座車廂的空位。詳細管理狀況會等到高鐵提出後，再和指揮中心做確認。總之在開放自由座以外，也要注意防疫的課題，怎麼樣兼顧，將由高鐵提出後再和指揮中心做討論。

至於自由座開放是否有機會在雙十連假期間上路？王國材表示，應該沒有這麼快，會先請台灣高鐵把方案提出，建議準備好了再上路。