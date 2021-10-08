日系珠寶工藝與百年古都的邂逅 K.UNO 3號店落腳台南

K.UNO 台南店以大自然為設計靈感，選用鮭魚粉為基調，結合自然植物流線打造溫暖的空間。 圖／K.UNO 提供

濃濃人文氣息的復古花窗元素飾品 推出獨家限定優惠一起感受日式工藝與百年古都的美好邂逅吧！日本最大規模珠寶訂製品牌K.UNO今年選擇於富有濃濃人文氣息的文化古都台南展店，身為擁有最多職人的日系珠寶品牌，K.UNO希望將日式工藝的講究與職人堅持細節的精神，完美呈現於每個作品中，並為每位前往店內的消費者打造不一樣的日式服務體驗。

K.UNO設計師與職人們細心為每一位顧客打造獨一無二專屬的珠寶飾品。 圖／K.UNO 提供

K.UNO台南店的店鋪設計靈感起源於大自然，以溫暖的鮭魚粉為視覺色彩基調，並採用觀察大自然植物型態所發展出的流線設計打造而成，在充滿流動感的流線造型圍牆中，設計有美麗的心型窗，經過台南店櫃位的顧客們，都能透過心型窗一窺猶如精靈打造的幸福珠寶之地，讓每位進入店內的貴賓於如夢似幻的愜意空間中，享受挑選珠寶的樂趣。

台南店開幕活動針對融合復古花窗元素的3款珠寶推出獨家優惠。 圖／K.UNO 提供

歡慶台南店開幕 經典款式推出獨家限定優惠本次K.UNO為歡慶台南店開幕，特別針對融合台南在地復古元素的珠寶推出開幕期間限定優惠。設計中帶有復古氣息、造型簡約但不凡的3款珠寶，典雅與時尚兼具，同時將日式工藝的細膩度與優雅復古的華麗度一起呈現，不論日常配戴或是出席盛會都能用它來為自己提升時尚度！

除了復古花窗元素的珠寶，品牌原創的多款經典婚嫁珠寶與迪士尼系列的婚戒與飾品，也同步推出獨家優惠，包括台灣限定版的小熊維尼系列婚戒「Sweet Honey」及人氣角色奇奇蒂蒂系列婚戒「Chipper Buddy」，以精美的立體雕刻，從中間鑲入鑽石，不會因為立體造型而太過突出，整體低調又細緻，近看便能發現嚴謹的工藝細節。

K.UNO歡慶台南店開幕，提供迪士尼時尚戒款獨家限定優惠以及其他多項優惠好禮。 圖／K.UNO 提供

貼心到位的客製化服務 打造獨一無二的專屬珠寶K.UNO主打的客製化設計服務，可依照消費者的不同的預算及實際訴求，量身打造專屬的婚戒及珠寶首飾，有專業珠寶設計師提供免費設計提案服務，平均3分鐘就能將顧客對於珠寶的想法繪製出來，完成一張設計圖，接著由具備傳統技法與最新技術的專業職人，從精緻的鑽石或寶石原石挑選、切割、搭配各式材質等，訂製出符合顧客需求、100%專屬的珠寶。即日起台南店也同步推出開幕獨家優惠活動，消費婚戒系列商品滿額7萬元贈送「設計短刻印」、滿額10萬元贈送「設計長刻印」，為您將最特別的內心故事刻入婚嫁珠寶中，打造滿足所有個性化需求的全訂製珠寶商品。

K.UNO依照消費者的訴求及預算打造具有個人風格及富有寓意的專屬貼身珠寶。 圖／K.UNO 提供

【K.UNO台南店開幕資訊】■開幕日期：2021/10/1(五)■店鋪位置：台南市中西區西門路一段658號2F (新光三越台南新天地西門店)

【K.UNO台南店開幕優惠活動】■於開幕慶期間2021/10/1~10/12，透過K.UNO官網預約台南店訂婚鑽戒或結婚對戒諮詢服務，並於FB粉絲頁按讚打卡，除『愛心木戒盒』來店贈禮以外，加碼贈送諮詢禮『貝殼零錢包』（限量20名）。立即至K.UNO官網預約

■開幕期間凡立約下訂訂婚鑽戒或結婚對戒，即可參加「扭蛋抽獎乙次」。■現場消費婚戒系列商品滿額7萬元贈送「設計短刻印」■滿額10萬元贈送「設計長刻印」

【五倍券優惠活動】從10月8號至11月30號期間，使用全額五倍券(5,000元)支付下訂婚戒系列金額，有機會參加抽「TOFFY復古烤盤」乙組（名額共3名），更多活動資訊歡迎參考K.UNO粉絲頁

更多資訊請參考K.UNO官網：https://www.k-uno.com.tw/