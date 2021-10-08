日系珠寶工藝與百年古都的邂逅 K.UNO 3號店落腳台南
濃濃人文氣息的復古花窗元素飾品 推出獨家限定優惠一起感受日式工藝與百年古都的美好邂逅吧！日本最大規模珠寶訂製品牌K.UNO今年選擇於富有濃濃人文氣息的文化古都台南展店，身為擁有最多職人的日系珠寶品牌，K.UNO希望將日式工藝的講究與職人堅持細節的精神，完美呈現於每個作品中，並為每位前往店內的消費者打造不一樣的日式服務體驗。
K.UNO台南店的店鋪設計靈感起源於大自然，以溫暖的鮭魚粉為視覺色彩基調，並採用觀察大自然植物型態所發展出的流線設計打造而成，在充滿流動感的流線造型圍牆中，設計有美麗的心型窗，經過台南店櫃位的顧客們，都能透過心型窗一窺猶如精靈打造的幸福珠寶之地，讓每位進入店內的貴賓於如夢似幻的愜意空間中，享受挑選珠寶的樂趣。
歡慶台南店開幕 經典款式推出獨家限定優惠本次K.UNO為歡慶台南店開幕，特別針對融合台南在地復古元素的珠寶推出開幕期間限定優惠。設計中帶有復古氣息、造型簡約但不凡的3款珠寶，典雅與時尚兼具，同時將日式工藝的細膩度與優雅復古的華麗度一起呈現，不論日常配戴或是出席盛會都能用它來為自己提升時尚度！
除了復古花窗元素的珠寶，品牌原創的多款經典婚嫁珠寶與迪士尼系列的婚戒與飾品，也同步推出獨家優惠，包括台灣限定版的小熊維尼系列婚戒「Sweet Honey」及人氣角色奇奇蒂蒂系列婚戒「Chipper Buddy」，以精美的立體雕刻，從中間鑲入鑽石，不會因為立體造型而太過突出，整體低調又細緻，近看便能發現嚴謹的工藝細節。
貼心到位的客製化服務 打造獨一無二的專屬珠寶K.UNO主打的客製化設計服務，可依照消費者的不同的預算及實際訴求，量身打造專屬的婚戒及珠寶首飾，有專業珠寶設計師提供免費設計提案服務，平均3分鐘就能將顧客對於珠寶的想法繪製出來，完成一張設計圖，接著由具備傳統技法與最新技術的專業職人，從精緻的鑽石或寶石原石挑選、切割、搭配各式材質等，訂製出符合顧客需求、100%專屬的珠寶。即日起台南店也同步推出開幕獨家優惠活動，消費婚戒系列商品滿額7萬元贈送「設計短刻印」、滿額10萬元贈送「設計長刻印」，為您將最特別的內心故事刻入婚嫁珠寶中，打造滿足所有個性化需求的全訂製珠寶商品。
【K.UNO台南店開幕資訊】■開幕日期：2021/10/1(五)■店鋪位置：台南市中西區西門路一段658號2F (新光三越台南新天地西門店)
【K.UNO台南店開幕優惠活動】■於開幕慶期間2021/10/1~10/12，透過K.UNO官網預約台南店訂婚鑽戒或結婚對戒諮詢服務，並於FB粉絲頁按讚打卡，除『愛心木戒盒』來店贈禮以外，加碼贈送諮詢禮『貝殼零錢包』（限量20名）。立即至K.UNO官網預約
■開幕期間凡立約下訂訂婚鑽戒或結婚對戒，即可參加「扭蛋抽獎乙次」。■現場消費婚戒系列商品滿額7萬元贈送「設計短刻印」■滿額10萬元贈送「設計長刻印」
【五倍券優惠活動】從10月8號至11月30號期間，使用全額五倍券(5,000元)支付下訂婚戒系列金額，有機會參加抽「TOFFY復古烤盤」乙組（名額共3名），更多活動資訊歡迎參考K.UNO粉絲頁
更多資訊請參考K.UNO官網：https://www.k-uno.com.tw/
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