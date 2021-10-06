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疫苗施打不適 奇美中醫調理緩解副作用

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
奇美醫學中心中醫部總醫師梁祐爾。圖／奇美醫學中心提供
奇美醫學中心中醫部總醫師梁祐爾。圖／奇美醫學中心提供

40歲婦人日前施打AZ疫苗，持續一個月出現發燒畏寒，然後失眠、心悸加重等症狀，前往台南永康奇美醫學中心中醫部求診，經中醫師以滋陰安神、疏通氣機條理後獲得緩解，院方說，疫苗接種迄今，接獲多起不適症狀，透過中醫診治，獲得明顯改善。

醫院說，這名婦人有早發性停經，且心律不整，運動後容易頭暈，時常工作壓力大、肩頸僵硬痠痛、長期失眠等情況；其脈象沉而無力、舌頭乾、有裂痕，屬「陰虛氣滯」體質，因此對症下藥。

「要避免疫苗注射後的不舒服或者嚴重副作用，中醫會是好幫手！」，奇美醫學中心中醫部總醫師梁祐爾說，中醫治療方針，是糾正人體被激活免疫反應後的失衡狀態。疫苗施打以來，陸續有民眾因為擔心注射後不適而詢問，也有人在接種前後接受中藥調理，注射前多扶正益氣，注射後類流感症狀，以溫通宣發、或解熱藥物，獲得緩解。

她表示，輕度疫苗副作用症狀，其實與流感疫苗雷同，中醫解讀並無不同，會根據病人個別體質，以及相關症狀進行治療。至於常見流感疫苗副作用，除局部注射部位紅腫疼痛，還有畏寒、發燒、疲倦、頭痛、肌肉酸痛等似感冒症狀；也可能出現皮膚過敏反應，如搔癢、紅疹，或噁心嘔吐、腹瀉等胃腸道表現。

而注射前多扶正益氣；注射後類流感症狀，以溫通宣發、或解熱藥物，來有效緩解；針對胃腸道及皮膚過敏，中藥可透發紅疹，理氣化濕改善噁心、腹脹、腹瀉；而針對注射部位軟組織發炎而產生的緊繃腫脹，可用針灸來鬆解。

流感疫苗 中醫 發燒

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