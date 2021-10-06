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達人曝五星級飯店「開夜床」服務四大特點 網友再加碼「隱藏版」超驚喜

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享五星級飯店的「開夜床」服務，讓許多人看完都很想體驗看看。示意圖／ingimage
網友分享五星級飯店的「開夜床」服務，讓許多人看完都很想體驗看看。示意圖／ingimage

再過幾天就是雙十節國慶連假，適逢在超商預約紙本五倍券的民眾，在10月8日就可開領實體券，而近期又有不少飯店推出住宿優惠，如果民眾想試試五星飯店的「開夜床」服務，或許這時可以派上用場！

一名網友在臉書社團「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」分享這項飯店的特殊服務，讓不少網友大開眼界直呼長見識之外，也很想親自試看看。po文的網友指出，五星級奢華酒店開夜床英文稱為「TURN-DOWN SERVICE」，如果沒有特殊指定，一般開夜床時間會落在17:30-18:00開始，而且要在晚上9點前完成。

網友整理開夜床服務四大特點，包括：

第一、把整個房間環境調成夜間氛圍，燈光調暗，關上窗簾。

第二、補充礦泉水，清洗過使用過的杯具，放夜間小食。

第三、床鋪整理成睡眠模式，床尾巾取下，被子在枕頭前反折一角，床邊地上鋪上地角巾，放上拖鞋。

第四、浴室備品補充，更換客人使用過的毛巾，用品重新歸位；浴缸前及淋浴間放上地角巾。

po文的網友說，開夜床雖然看起來沒太大意義，又增添房務員的工作麻煩，但其實這是高級酒店應該具備的服務，也是標榜響亮名號、有品牌的酒店，體貼細緻的服務展現。

不過開夜床服務依舊存在爭議。po文的網友認為，只要酒店提供了這項服務，就不應該有所區分族群，「因為不管是訂便宜的還是貴的，我個人認為，每個人住奢華酒店，這基本的服務，不應該因為人力受限，而成為拒絕客人的藉口。」

他認為這種基本服務，不該存在大小眼，或許酒店可以表明房價已經降價或有優惠了，所以人力成本或服務成本也要降，「那我也可以說，既然這樣，掛著奢華，也可以不用開門了。」

貼文一出，引起網友大讚說寫得很專業，「謝謝把開夜床寫的如此詳細」、「地角巾一定要」、「住五星飯店要的就是這種感覺」。更有不少人分享自己住過的國內許多高檔飯店皆有提供此服務，例如文華東方、香格里拉、萬豪酒店、Whotel、太魯閣晶英、北投麗禧、雲品酒店、高雄H2O、墾丁凱撒、礁溪老爺、希爾頓、涵碧樓、晶華酒店及台北喜來登等。

還有人贊同開夜床是很棒的服務，尤其對出差的旅人而言，應酬完一身疲累回到房間看到拉好的被單、柔和的燈開好、桌上的小點心，真的會有癒癒感。還有人分享「開夜床好像大部分也會順道整理一下房間，偶有遇過也附上書籤或香氛小物的，真的會有更加溫馨的感受」、「在國外曾遇過把毛巾摺成可愛小動物摺得很棒，小孩很開心，小費我也給得覺得很划算。」

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