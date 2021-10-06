聽不見燒水聲？ 醫：恐有聽損疑慮 快就醫評估

台灣已面臨高齡社會，長者失聰攀升，而聽力退化是緩慢過程，但過程中已漸漸聽不到很多細微的聲音，如果沒有及早介入，就會忘記聲音的表現，因此選配助聽器便顯得重要。台北榮總耳科科主任黃啟原表示，選配助聽器和選配眼鏡一樣，需要經醫師、聽力師和選配師的評估後使用，才真能彌補受損的聽力。

黃啟原表示，隨著年齡老化，聽力也逐漸受損。但許多長者以為自己是「一夕之間」就忽然聽不見，但事實上可能很早期就開始聽不清楚，通常會先從高音頻、小分貝聲音開始聽不清楚，但仍可聽到中音頻和超過40分貝的談話聲。因此一但聽不清楚交談聲音，代表聽損已經非常嚴重。

但早期聽損若未能及早介入，神經刺激越少，罹患失智症風險也就愈大，而及早配戴助聽器有助於延緩聽覺神經細胞凋零。因此，若發現家中長輩聽不到燒水、門鈴等高音頻聲，或是電視聲音越開越大，就要注意可能已有聽損的疑慮，需要到醫院進行詳細評估，是否需要配戴助聽器。

黃啟原指出，由於聽力損失不是「大聲」就可以了，還牽涉聽覺感受細胞間少或是大腦反應快慢，因此需要評估究竟是「聽不到」、「聽不清楚」還是「聽不懂」，才能確認是否需要配戴助聽器；並依據需求和耳朵結構選擇適當的器材，例如耳內式或耳廓式助聽器。

他也提醒，剛配戴助聽器時，因與預期的聲音略有不同，因此通常會有二至三個月的適應期，因此需要由專業的醫師、聽力師和選配師來協助調整。

尤其許多聽損者常常表示，戴上助聽器後覺得環境嘈雜，因此只有與人交談時才會戴上，或只戴單耳。黃啟原表示， 為了能有完整的聲音接收環境，對周圍環境能有更好的感知，且根據研究雙耳配戴可提升訊噪比，字詞辨識可提升5至10分貝，因此最好是長時間、雙耳配戴。另外，也要採漸進式配戴策略，先從安靜環境開始配戴再到戶外。