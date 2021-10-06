快訊

避免塞爆！第11輪打AZ、BNT 10月11日起採「分流預約」

連續七天本土+0！境外+5含「國籍女機組員」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聽不見燒水聲？ 醫：恐有聽損疑慮 快就醫評估

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
北榮總耳科科主任黃啟原表示，選配助聽器和選配眼鏡一樣，需要經醫師、聽力師和選配師的評估後使用。記者楊雅棠／攝影
北榮總耳科科主任黃啟原表示，選配助聽器和選配眼鏡一樣，需要經醫師、聽力師和選配師的評估後使用。記者楊雅棠／攝影

台灣已面臨高齡社會，長者失聰攀升，而聽力退化是緩慢過程，但過程中已漸漸聽不到很多細微的聲音，如果沒有及早介入，就會忘記聲音的表現，因此選配助聽器便顯得重要。台北榮總耳科科主任黃啟原表示，選配助聽器和選配眼鏡一樣，需要經醫師、聽力師和選配師的評估後使用，才真能彌補受損的聽力。

黃啟原表示，隨著年齡老化，聽力也逐漸受損。但許多長者以為自己是「一夕之間」就忽然聽不見，但事實上可能很早期就開始聽不清楚，通常會先從高音頻、小分貝聲音開始聽不清楚，但仍可聽到中音頻和超過40分貝的談話聲。因此一但聽不清楚交談聲音，代表聽損已經非常嚴重。

但早期聽損若未能及早介入，神經刺激越少，罹患失智症風險也就愈大，而及早配戴助聽器有助於延緩聽覺神經細胞凋零。因此，若發現家中長輩聽不到燒水、門鈴等高音頻聲，或是電視聲音越開越大，就要注意可能已有聽損的疑慮，需要到醫院進行詳細評估，是否需要配戴助聽器。

黃啟原指出，由於聽力損失不是「大聲」就可以了，還牽涉聽覺感受細胞間少或是大腦反應快慢，因此需要評估究竟是「聽不到」、「聽不清楚」還是「聽不懂」，才能確認是否需要配戴助聽器；並依據需求和耳朵結構選擇適當的器材，例如耳內式或耳廓式助聽器。

他也提醒，剛配戴助聽器時，因與預期的聲音略有不同，因此通常會有二至三個月的適應期，因此需要由專業的醫師、聽力師和選配師來協助調整。

尤其許多聽損者常常表示，戴上助聽器後覺得環境嘈雜，因此只有與人交談時才會戴上，或只戴單耳。黃啟原表示， 為了能有完整的聲音接收環境，對周圍環境能有更好的感知，且根據研究雙耳配戴可提升訊噪比，字詞辨識可提升5至10分貝，因此最好是長時間、雙耳配戴。另外，也要採漸進式配戴策略，先從安靜環境開始配戴再到戶外。

食藥署也提醒，消費者在購買助聽器時，應謹記「醫材安心三步驟，一認、二看、三會用」，「認」識助聽器是醫療器材、「看」清楚包裝上載明的醫療器材許可證字號或登錄字號及其標示，「正確使用」醫療器材，以確保買到合法安心的醫療器材。

及早配戴助聽器有助於延緩聽覺神經細胞凋零。記者楊雅棠／攝影
及早配戴助聽器有助於延緩聽覺神經細胞凋零。記者楊雅棠／攝影

醫師 失智症 老化

延伸閱讀

副總統賴清德參訪雷虎科技 對公司轉型成功表示肯定

我們結婚吧！鐙骨硬化症女術後恢復聽力 答應男友求婚

胞妹是聽障者 元健大和創辦人捐1千台助聽器給台南市民

進口醫療器材「卡關」? 八旬老翁險落詐騙圈套

相關新聞

聽不見燒水聲？ 醫：恐有聽損疑慮 快就醫評估

台灣已面臨高齡社會，長者失聰攀升，而聽力退化是緩慢過程，但過程中已漸漸聽不到很多細微的聲音，如果沒有及早介入，就會忘記聲...

高鐵自由座准賣不准站？ 王國材：會有「例外」情形

台灣高鐵自由座何時開放，備受通勤族關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今上午出席立法院衛環委員會接受媒體採訪時表示，台...

鐵道慢旅行 輕鬆優遊北迴線、宜蘭線

鐵道旅行的魅力，在於路線及時刻的掌握度高，搭上車之後，就可以輕鬆自在地享受旅行及沿途風景。台灣的鐵道發展史已逾百年，除了環島路線，也有多條支線，列車沿著鐵道行進，或穿山越嶺、或傍海而行，樂山樂海，窗景變化豐富；鐵道上大大小小的車站，從設置點、站體建築、在地風情、周邊產業……也都各有風景。

新冠康復難！精神病、中風風險增3倍 5種人PTSD風險高

台灣目前累計有1萬5418名新冠肺炎康復者，他們真的完全康復了嗎？台灣疫情爆發已近五個月，中央仍無相關統計，各大醫院近期...

達人曝五星級飯店「開夜床」服務四大特點 網友再加碼「隱藏版」超驚喜

再過幾天就是雙十節國慶連假，適逢在超商預約紙本五倍券的民眾，在10月8日就可開領實體券，而近期又有不少飯店推出住宿優惠，如果民眾想試試五星飯店的「開夜床」服務，或許這時可以派上用場！

疫苗施打不適 奇美中醫調理緩解副作用

40歲婦人日前施打AZ疫苗，持續一個月出現發燒畏寒，然後失眠、心悸加重等症狀，前往台南永康奇美醫學中心中醫部求診，經中醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。