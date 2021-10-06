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新冠康復難！精神病、中風風險增3倍 5種人PTSD風險高

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
義大利研究發現，四成兒童確診者逾四個月仍受症狀所苦。圖／擷取自新冠肺炎防疫科學線上直播
義大利研究發現，四成兒童確診者逾四個月仍受症狀所苦。圖／擷取自新冠肺炎防疫科學線上直播

台灣目前累計有1萬5418名新冠肺炎康復者，他們真的完全康復了嗎？台灣疫情爆發已近五個月，中央仍無相關統計，各大醫院近期才宣布開設追蹤門診。台大公衛學者綜合國際重要大型研究並提醒，三成確診者有五大症狀會持續半年以上，四成兒童確診者逾四個月仍受症狀所苦。住院或重症者六個月內發生精神疾病、中風、顱內出血之風險是流感病人的2到3倍。還有五種人是創傷後壓力症候群（PTSD）高危險群，社會大眾PTSD發生率高達三成，僅略低於SARS和MERS當年。

台大公衛學者任小萱表示，各國早在去年1月就開始探討新冠康復者的健康議題，《英格蘭醫學期刊》總結所有研究所探討的疾病，發現影響層面極廣，包括心臟、腦、脾臟、肝臟、腎臟、胰臟、肺臟、消化系統，幾乎所有器官都持續受影響。英國研究顯示兩成確診者症狀持續超過5周，一成持續超過12周，以疲勞、咳嗽、頭痛為大宗。

國際間定義感染12周（三個月）後仍出現的症狀就是「新冠肺炎急性期後綜合症」，實證顯示三個月後，最多有55%成確診者仍感到疲憊、17%還會咳嗽、31%還會腹瀉嘔吐，18%還會頭痛。橫跨56個國家的調查發現，有些人原本沒事，但兩個月後忽然出現心血管、皮膚、腸胃道、神經痛、過敏、眼耳疾病、關節肌肉痛、記憶及語言能力受損、亂經等症狀。

還有30％確診者症狀會持續超過6個月，五大症狀包括疲勞(80%)、勞動後倦怠(75%)、腦霧(60%)、神經感覺異常(55%)、頭痛相關症狀(50%)。其中勞動後倦怠，對腦力型勞工影響較小，但對於體力型勞工的影響就很大。義大利研究甚至發現，18歲以下兒童確診者也有一到兩成持續有失眠、呼吸道症狀、鼻塞、疲勞、肌肉痛、注意力不集中、關節痛等症狀。

康復者發生精神及神經疾病的風險也大幅上升。專精於精神心理衛生台大醫院護理部副主任張榮珍指出，美國研界追蹤23萬名確診者，結果發現感染後六個月內，新冠住院病人首發或復發神經及精神疾病的風險，是流感病人的1.5到1.8倍、任何其他呼吸道疾病的1.2到1.3倍。

從新冠肺炎重症康復的人，六個月內發生較嚴重神經及精神疾病的風險更高。曾住院者風險增為1.3到1.7倍，曾住加護病房者風險為1.6到2.9倍；曾因確診而發生腦病變者的人，風險更達到1.9到3.2倍。併發腦病變的新冠肺炎康復者在追蹤200天期間，發生顱內出血和缺血性腦中風的機率，遠遠高於其他嚴重度的康復者，程度超過三倍。

張榮珍表示，很多國家疫情嚴峻時大量病人湧入醫院，有些人在救治不及下過世，相當於重大災難事件，可能引發。發表於《美國醫學會雜誌》的研究顯示，新冠肺炎造成義大利民眾創傷後壓力症候群（PTSD）的比例高達30%，高於911事件、日本311事件、美國卡翠納颶風，僅次於SARS或MERS疫情時(32%)，「新冠肺炎可說是世紀大災難也不為過。」

張榮珍表示，PTSD發生時會做惡夢，例如身邊的人一一過世、病況危急卻沒人來救自己；還會極力避免想起相關痛苦記憶，常有驚恐、罪惡、憤怒、羞恥等負面感受。歸納義大利追蹤研究，有五種人發生PTSD風險最高，即女性、病程中情緒激動或錯亂者，出現長期症狀者、有精神疾病病史、肥胖。

張榮珍說，醫療人員如果接觸到符合這些特徵的康復者，應格外予以關切和資源。疫情下政府除了支持經濟活動和社區組織，也不能忘了支持民眾取得更多心理健康評估與幫助的資源。

創傷後壓力症候群（PTSD）的診斷要符合四個條件。圖／擷取自新冠肺炎防疫科學線上直播
創傷後壓力症候群（PTSD）的診斷要符合四個條件。圖／擷取自新冠肺炎防疫科學線上直播
《英格蘭醫學期刊》總結所有研究所探討的疾病，發現新冠肺炎的長期影響層面極廣。圖／擷取自新冠肺炎防疫科學線上直播
《英格蘭醫學期刊》總結所有研究所探討的疾病，發現新冠肺炎的長期影響層面極廣。圖／擷取自新冠肺炎防疫科學線上直播

新冠肺炎 義大利 疫情

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