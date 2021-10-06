和周杰倫當鄰居 台酒活化資產豪宅區設威士忌館

藝人周杰倫有新鄰居了，菸酒公司活化北市金山南路二段的土地，興建了全新的「OMAR威士忌館」，將精華地做最佳利用，方便民眾選購威士忌並舉辦品酒會。菸酒公司董事長丁彥哲表示，今年七月才掛上招牌試營運，完全沒有打廣告就賣翻了，來客數不多但客單價很高，明星商品更是一上架就賣掉。

因應疫情、全球塞港及原物料價格上漲，丁彥哲坦言產業漲價壓力很大，台酒身為國營事業會咬牙盡量撐，「絕對不會帶頭漲價」。

菸酒公司有百年歷史，在雙北精華區也有很多土地，原在北市大安區有營業所。丁彥哲表示，組織調整後，土地面積約160多坪的大安營業所閒置，空置約五年後，新建了九層的大樓。

丁彥哲表示，原本考慮當辦公室或零售便利店，但不符合商圈環境，效益也有限，經過2 年的規劃設計及裝修，決定設立威士忌館、體驗館、推廣所及營業廳等，未來不用再租場地辦品酒會，多功能高效益使用。還沒正式開幕，七月僅試營運，市場反應就很好，很多特定品牌的粉絲都是專門上門來找商品，看到就買光，顯然頗符合此區豪宅住戶的胃口。

配合國慶，台酒公司推出110年國慶紀念版「OMAR單一麥芽威士忌」，以及長銷冠軍泡麵「台酒花雕雞麵」、「台酒麻油雞麵」碗麵，紀念包裝融合本次國慶主視覺「金陽雙十」，內含最能代表台灣的美味，裡外皆是最道地的台灣，9月底於各通路上架，限量發售。

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