台灣野生槲櫟不足百棵瀕危 數量呈逐年下降屢創新低

生長在新竹縣新豐鄉一帶的台灣原生種槲櫟，自從2002年被重新發現並開始復育工作以來，雖然人工育苗行動在近年已經略有斬獲，但原生地自然種群的數量仍不斷在下降，已經從剛發現的上百棵銳減到今年最新統計不足百棵，縣府希望透過民眾參與復育，讓瀕危的槲櫟延續種群生命。

槲櫟是台灣瀕臨絕種的殼斗科植物，槲櫟主要生長於高緯度的溫帶地區，例如中國北方、日本及韓國等地，而新竹新豐則是台灣唯一，罕見有原生種的野生槲櫟生長地，同時也是全世界範圍內野生槲櫟生長的最南界，因此對於台灣來說十分珍稀。

農業處表示，槲櫟目前僅存於新豐鄉坑子口一帶，自然野生族群已經不足百棵，根據最新的統計，2021年野外族群已經只剩75棵，相比去年還有81棵，數量呈逐年下降不斷創新低，最主要原因是環境破壞、氣候改變及植物間競爭，使得野外族群死亡、生長不易。

新竹縣從2017年開始，在竹北的新竹縣婦幼館人工種植約20棵槲櫟，希望進行域外復育，去年也邀請民眾參與育苗行動，培育出2000多株幼苗分送給民眾，並嘗試將幼苗移植到新竹縣多地種植，希望擴散生長範圍。

近日正值槲櫟果實成熟季節，農業處也開辦槲櫟種子培育課程，讓民眾透過農業處網站報名參與，課程將在9日下午2點於新竹縣婦幼館外舉行，希望讓民眾能把種子經簡單加工，帶回家進行育苗，同時讓參與的民眾認識槲櫟生態及保育現況。