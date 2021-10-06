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愛地球！外送用循環杯 北一女、捷運公館站設歸還站

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
鼓勵民眾訂外送也使用循環杯，北市環保局結合北一女學生的公民參與式預算提案，與一家外送平台及11家業者合作，推動「循環杯環保外送服務」示範計畫。記者林麗玉／攝影
鼓勵民眾訂外送也使用循環杯，北市環保局結合北一女學生的公民參與式預算提案，與一家外送平台及11家業者合作，推動「循環杯環保外送服務」示範計畫。記者林麗玉／攝影

為鼓勵民眾訂外送也使用循環杯，北市環保局結合北一女學生的公民參與式預算提案，與一家外送平台及11家業者合作，推動「循環杯環保外送服務」示範計畫。環保局長劉銘龍也表示，市府也已向環保署提案，盼中央訂定店家循環杯使用比率，例如連鎖店家使用循環杯比例應達3成、或個別門市不得低於3成，之後年再增5%或10%，環保署已有善意回應。

根據環保署統計，疫情期間一次性容器使用量，較非疫情期間多兩倍，日前北一女的8位學生也觀察到，學校內學生訂購飲料次數頻繁，常常造成大量的一次性容器被丟棄，相當不環保。

北一女學生透過公民參與式預算平台，向北市府提出「加速減塑」針對外送平台建議，希望外送也能用環保杯具。提案已經在今年7月16日透過中正區公民參與事預算完成提案票選，獲得參與式預算提案第一高票3776票。

環保局表示，北市府評估可行性後，這次推動的「循環杯環保外送服務示範計畫」，是與外送平台foodpanda、循環容器供應業者「好盒器」及茶飲業者等合作，目前已經有11家手搖飲料店家合作，至於循環杯自助歸還點，目前在北一女校內、捷運公館站一號出口處都設有歸還點站。目前每筆交易將折抵30元，盼消費者多多響應。

至於盼中央訂定循環杯比例，甚至修法訂罰則，劉銘龍表示，北市府已經正式向環保署提案，環保署也有正面回應，答應會發出新的公告，預計雙十連假之後，北市府會再與環保署討論細節，這是中央、地方、公民團體一同推動環保。

環保局表示，這次的「循環杯環保外送服務」示範計畫，消費者可先於LINE官方帳號搜尋「好盒器」並綁定手機成為會員，並下載手機App美食外送平台foodpanda，於首頁點選「愛地球外送專區」，專區會有循環杯合作店家。

至於消費者飲用完，歸還前僅需簡單沖洗循環杯，於循環杯自助歸還站掃描循環杯身QRcode，再將其投入歸還箱即完成歸還，或直接交給11家合作店家由店員協助歸還，目前共計13處歸還點。

鼓勵民眾訂外送也使用循環杯，北市環保局結合北一女學生的公民參與式預算提案，與一家外送平台及11家業者合作，推動「循環杯環保外送服務」示範計畫。記者林麗玉／攝影
鼓勵民眾訂外送也使用循環杯，北市環保局結合北一女學生的公民參與式預算提案，與一家外送平台及11家業者合作，推動「循環杯環保外送服務」示範計畫。記者林麗玉／攝影

環保署 北市 北一女

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