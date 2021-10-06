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踩鐵馬遊冬山夯爆 「秋日茶香輕旅行」本周報名開搶

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
冬山鄉公所11月推出「秋日茶香輕旅行」活動，邀請民眾騎鐵馬，走訪冬山的美。圖／冬山鄉公所提供
冬山鄉公所11月推出「秋日茶香輕旅行」活動，邀請民眾騎鐵馬，走訪冬山的美。圖／冬山鄉公所提供

時序進入秋高氣爽的季節，宜蘭縣冬山鄉公所「秋日茶香輕旅行」活動邁入第5年，今年於11月6、7日登場。一日遊行程豐富，民眾將踩鐵馬暢遊冬山鄉、大啖在地美食，以及茶園DIY體驗等，兩場次限額報名。冬山鄉長林峻輔表示，套裝行程CP值高，有得吃、有得玩，還有得拿，本周即將開放報名，歡迎大家來感受冬山的秋天景緻。

位於冬山河上游的中山休閒農業區，素來以產茶、文旦柚聞名。冬山鄉公所行銷在地觀光不遺餘力，繼冬山紅茶季，再推「秋日茶香輕旅行」活動，搭配鄉內完善的鐵馬路網，規劃一日套裝行程，邀請民眾一同走訪冬山的美。

一日輕旅行從冬山火車站出發，民眾沿著冬山河騎單車前往舊寮瀑布，中午吃辦桌享用美味土雞餐，下午到訪中山休閒農業區的茶園，體驗DIY茶點的樂趣，接著坐電動小船悠遊冬山河。

「秋日茶香輕旅行」行程原價699元，冬山鄉公所以推廣在地觀光為目的，每人優惠價只要499元，費用包含單車、午餐、導覽解說、DIY體驗、船票，以及紀念品等；今年11月6、7日兩場次，限額共60名。冬山鄉公所表示，豐富活動相當物超所值，往年開放上網報名隨即秒殺，還有忠實粉絲年年參加。歡迎愛好自然的朋友，本周五起即可上臉書「幸福冬山」報名。

林峻輔說，目前考量活動的整體品質，僅規劃兩場次並有限額，未來將視民眾評價反映，進行加場與否。若是團體機構達30人，亦可向冬山鄉公所報名，客製化行程一遊冬山之美。

「秋日茶香輕旅行」活動規劃至中山休閒農業區的茶園，民眾能體驗茶點DIY。圖／冬山鄉公所提供
「秋日茶香輕旅行」活動規劃至中山休閒農業區的茶園，民眾能體驗茶點DIY。圖／冬山鄉公所提供
「秋日茶香輕旅行」從冬山火車站出發，民眾將騎單車前往舊寮瀑布等地。圖／冬山鄉公所提供
「秋日茶香輕旅行」從冬山火車站出發，民眾將騎單車前往舊寮瀑布等地。圖／冬山鄉公所提供

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