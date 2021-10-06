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張惠妹首度合作公益貼圖 助弱勢家庭度疫情困境

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
「家扶x aMEI-愛無限LINE貼圖」今正式上架，每組新台幣60元，家扶邀請民眾支持響應，除透過貼圖與親友交流，更能傳遞愛心給弱勢家庭。圖／家扶基金會提供
「家扶x aMEI-愛無限LINE貼圖」今正式上架，每組新台幣60元，家扶邀請民眾支持響應，除透過貼圖與親友交流，更能傳遞愛心給弱勢家庭。圖／家扶基金會提供

家扶基金會「弱勢兒少飲食營養調查」指出，70.2%的弱勢孩子曾餓肚子，而在新冠肺炎疫情爆發後，弱勢家庭大受波及，孩子生活更顯艱困，根據統計，截至今年9月，有近9000戶扶助家庭因疫情影響生活、收入驟減。為幫助弱勢兒少健康成長，家扶邀請藝人張惠妹aMEI擔任愛心大使，今首度推出「家扶x aMEI-愛無限LINE貼圖」，同時也是LINE貼圖10周年的年度公益貼圖合作夥伴，希望藉由貼圖正向而溫暖的力量，邀社會大眾一起幫助家扶孩子平安度過疫情困境。

家扶指出，受家扶扶助的家庭中，約四分之三戶家庭每月平均工作收入未滿3萬元；且家扶調查顯示，有54.3%弱勢家庭每戶每月餐食花費未達萬元，平均每名兒少每餐僅有32元可用，加上疫情帶來的經濟動盪，統計截至今年9月，已有近9000戶扶助家庭因疫情影響生活及收入驟減。

家扶說，像是小哲一家，由從事晚班服務生工作的媽媽，獨自扶養國中一年級的小哲及哥哥，原本收入微薄勉強撐家計，但工作卻因疫情被迫暫停，數個月以來只能到處尋找臨時工。

有感弱勢家庭的困境，在華語流行樂壇有影響力與地位的張惠妹aMEI，暖心擔任這次公益貼圖的愛心大使。首次拍攝貼圖的aMEI展現清新風，搭配「給你一個讚」、「超棒的」、「加油」等充滿正能量、生活實用的詞語，總共拍攝16張獨屬於aMEI風格的貼圖。張惠妹aMEI說「很開心首次推出貼圖就是以公益方式幫助家扶的弱勢兒少，邀請大家跟我一起透過貼圖傳遞愛心！」

家扶表示，「家扶x aMEI-愛無限LINE貼圖」今正式上架，貼圖販售所得扣除iOS及安卓平台費用後將全數捐助「無窮世代」計畫，家扶基金會社會資源處長林秀鳳說，時序接近年底，盼可助家扶弱勢兒少穩定生活，迎接疫情後新的年度。

貼圖 疫情

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