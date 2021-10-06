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終身會員假的？媚登峰額外收費惹議 北市接22件申訴

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
媚登峰健康事業股份有限公司片面更改會員權益，全台各地約有150件消費爭議案；圖為媚登峰董事長莊雅清。圖／媚登峰提供
媚登峰健康事業股份有限公司片面更改會員權益，全台各地約有150件消費爭議案；圖為媚登峰董事長莊雅清。圖／媚登峰提供

知名美容美體業者「媚登峰健康事業股份有限公司」過去曾主打終身會員制，業者近日聲稱受整體經濟狀態、疫情影響及新修正法規範要求，課程使用需額外收費，遭會員申訴。對此，北市消保官表示，目前有22件相關申訴案，已請衛福部立案調查，也函請中央瞭解業者是否違反美容定型化契約。

媚登峰標榜購買終身課程會員金卡，使用保養課程不需再付費，不過業者近日卻更改契約內容，若要使用服務或課程都要另外付費，引發會員不滿，全國共計約150餘件申訴案，光台北市就有22件。

北市消保官龔千雅表示，目前收到消費申訴案22件，經衛生局立案調查，就該公司終身卡會員權利衍生消費爭議案，釐清其終身會員卡規章等是否屬瘦身美容定型化契約，及片面變更會員權益等情事有無違反相關法令規定，已函請中央衛福部食品藥物管理署釋疑，以保障消費者權益。

龔千雅強調，若消費者因媚登峰片面變更契約衍生消費爭議，可依消費者保護法規定，至行政院消費申訴及調解案件管理系統，線上提起消費爭議申訴，如未獲妥適處理者，可再提起二次申訴，未來消保官協商或調解程序不排除提供大型集體協商或調解供申訴人選擇，協助消費者與業者協調。

北市 消保官 衛福部

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