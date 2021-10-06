五倍券將出 漢翔也配合推出優惠方案
五倍券將推出，漢翔公司配合政府政策也推出五倍券優惠方案，有餐飲和商品優惠，到翔園消費餐飲，拿五倍券消費打9折，另有商品折扣優惠。
漢翔公司表示，為了配合政府振興經濟，貼近大家的生活，漢翔公司提供優惠方案，歡迎大家使用振興五倍券購買漢翔公司產品，感受高科技的高品質產品，也與飛機更貼近一步。
1.翔園餐飲：規劃餐飲及紀念品等振興券優惠價，如持券消費餐飲(桌餐)，以打9折方式優惠，鼓勵員工、鄰里居民使用振興券消費。
2.生活輔具：漢翔公司之抗壓坐墊、智慧枕、鍺被、床墊、防砍包等將以市價之65折到75折之優惠促銷。
3.漢翔文創：漢翔公司之文創商品、藝文跨界聯名系列設計單品(如服飾類、日用品、辦公用品、擺飾類等)，「翔園實體門市之文創商品」將推出振興券優惠促銷方案，最低折扣至8折，會隨時更新。
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