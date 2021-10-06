寶齡富錦再爆藥品回收 焦慮藥「安寶寧錠」回收19萬顆

寶齡富錦生技再爆藥品回收，繼9月才因消毒主成份降低而回收「克菌寧潔淨液0.5% 」，衛福部食藥署今再公布用於焦慮狀態的「安寶寧錠2毫克」，因持續性安定性試驗結果未符合規格，需回收一批號、共19萬3000錠，並需於10月17日前完成回收作業。

食藥署藥品組代理科長許芷瑀表示，寶齡富錦生技股份有限公司生產的「安寶寧錠2毫克」效期為36個月，廠商於24個月進行持續性安定性試驗時，發現溶離度結果未能符合規格，低於80％。

因溶離度不符規格代表品質上有疑慮恐影響藥效，因此廠商主動通報回收一批（批號：439-1906），共19萬3000顆。不過因為目前只有此批藥品發現問題，因此廠商尚在調查原因，且無調整藥品效期的規劃。

該藥品主成分為ALPRAZOLAM，主要用於焦慮狀態。許芷瑀表示，依據健保統計，該藥品去年使用占率約1.59％，且同成分、同劑量的藥品尚有14張許可證，因此無缺藥疑慮。

對於寶齡富錦生技在一個月內已有不同藥品回收下架，食藥署是否加重裁罰？許芷瑀表示，由於是不同藥品，且這次的回收藥品僅有一批，因此視為單一事件。

食藥署已要求廠商應於10月17日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施；並請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。如未於限期內完成回收，將依藥事法處新台幣20至500萬元。