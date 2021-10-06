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影／《斯卡羅》場景之一台南德記洋行 封閉5年後首開放

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南德記東興洋行委外經營今天揭幕，業者營造成為具有海洋風情的咖啡廳。記者修瑞瑩／攝影
台南德記東興洋行委外經營今天揭幕，業者營造成為具有海洋風情的咖啡廳。記者修瑞瑩／攝影

在公視年度大戲《斯卡羅》當中被當成萬巴德醫師的醫館、19世紀德商在台灣設立8處洋行中唯一僅存的台南市定古蹟「原德商東興洋行」委外經營，今天揭幕，洋行在美濃地震中受創，經過兩年的修復，又遇到疫情，最近才成功委外經營，未來將成為具有海洋風情的咖啡館。

台南古蹟眾多，但相對活化經營也是一個問題，並非每個古蹟都能夠找到合適的經營者，也讓負責管理的台南市文化局花費不少心思。東興洋行2016年在地震中受創， 2017年啟動修復， 2020年初完工，委外經營的過程中，原本的得標廠商受到疫情影響，尚未進駐就放棄，台南市文化局重新招標，也只有一家業者來投標，最後由衣秀霓公司得標。

上午的節目儀式由市長黃偉哲主持，他表示，古蹟修復之後要能夠活化經營，才能夠讓更多人看到。

文化局表示，「原德商東興洋行」由德國商人東興(Julius Mannich)與彼得森(J. Peterson)成立，確切年代不明，但在1880年的海關報告上已經有東興洋行的存在。

日治時期因為樟腦專賣制度的實施，東興洋行業績受到打擊，1898年撤離安平。此後日人於1901年設置臺南廳安平支廳時，東興洋行建築被用做為安平支廳的廳舍，內部兩大主間還設有壁爐，質樸的陳舊感彌足珍貴。

新的經營團隊在古蹟內販售咖啡輕食，並引進海洋元素，有一個個大型的水母水族箱，讓遊客可以一邊喝咖啡、一方面欣賞。

文化局原本規劃讓德國人入內參觀免費，一般人50元，但民間對此反應不一，有人認為不適當，今天開幕的時候德國公民免費的收費字樣，已經取消。

台南德記東興洋行委外經營今天揭幕。記者修瑞瑩／攝影
台南德記東興洋行委外經營今天揭幕。記者修瑞瑩／攝影
台南德記東興洋行委外經營今天揭幕。記者修瑞瑩／攝影
台南德記東興洋行委外經營今天揭幕。記者修瑞瑩／攝影
台南德記東興洋行委外經營今天揭幕，業者營造成為具有海洋風情的咖啡廳。記者修瑞瑩／攝影
台南德記東興洋行委外經營今天揭幕，業者營造成為具有海洋風情的咖啡廳。記者修瑞瑩／攝影

古蹟 文化局 台南

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