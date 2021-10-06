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氣象局估「圓規」最快國慶連假成颱 恐對台造成影響

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今天西半部天氣晴朗炎熱，中午前後新竹縣地區，南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。桃園市、新竹市、嘉義市、金門縣地區為黃色燈號。圖／氣象局提供
今天西半部天氣晴朗炎熱，中午前後新竹縣地區，南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。桃園市、新竹市、嘉義市、金門縣地區為黃色燈號。圖／氣象局提供

今天西半部天氣晴朗炎熱，中午前後新竹縣地區，南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、新竹市、嘉義市、金門縣地區為黃色燈號。氣象局提醒，今天白天高溫明顯，東半部高溫會來到30至32度；雖然已10月了，不過西半部白天高溫還是可以來到34至36度，尤其是新竹、南投、嘉義、桃園、金門等地，可能會出現36度以上高溫，其中又以新竹、桃園的高溫情形更加明顯。

氣象局表示，今天的天氣型態和昨天類似，今天台灣位在北邊高壓的南側，台灣南方還有一個大低壓帶，所以整體環境吹的是偏東風，南方低壓帶裡面的水氣、雲系都比較多，隨著風北抬一點飄到台灣附近，所以迎風面，包括東半部、南部地區，雲量增多，有些時晴時雨的狀況。

氣信局表示，從今天的降雨預測圖來看，東半部、恆春半島、基隆北海岸、馬祖地區等地的天氣時晴時雨；西半部因為是背風側，所以天氣相對穩定，不過中午過後，山區仍要留意局部短暫雨。

氣象局表示，周四、五，受到南方雲系影響，降雨情況比較多，尤其東半部、恆春半島可能會有局部大雨出現。

至於國慶連假天氣，氣象局表示，國慶連假前半段，也就是9日、10日，台灣附近水氣較少，天氣會較穩定，東半部、基隆北海岸、恆春半島會有短暫降雨出現，西半部依舊是多雲到晴的天氣，中午過後注意午後雷陣雨，也容易有熱對流的發展。

氣象局表示，國慶連假後半段，也就下周一開始，台灣水氣增加，天氣開始不穩。隨著東北風影響，北部、東半部地區的降雨機率會明顯提高，提醒民眾外出記得攜帶雨具。

氣象局也說，目前南海的低壓最快今天形成颱風「獅子山」，目前還在發展中，預估就算成颱，對台灣的影響也不大；至於菲律賓東方海面的低壓，因整體海氣條件不錯，預估最快周五成颱「圓規」，可能會對台灣天氣造成直接或間接影響，不過由於還有一段時間，究竟成颱的時間點、路徑、對台灣影響程度等，都還有一段時間的觀察其，氣象局會持續觀察。

氣象局 高溫

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