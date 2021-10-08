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振興季放「星」買起來！Samsung豪禮嗨、加碼送

聯合線上 / 林曉菁

秋高氣爽，疫情稍退，悶了許久的心情，總算迎來一波「振興」和「振心」！除了穿戴最潮的特色口罩轉換心情，隨身帶著走的手機、平板、智慧手錶是否也該趁機升級?為自己創造新氣象，也讓宅生活的品質更提升！

升級隨身帶著走的手機、平板、智慧手錶，能夠轉換心情，為自己開新局。 圖／Ken 提供
升級隨身帶著走的手機、平板、智慧手錶，能夠轉換心情，為自己開新局。 圖／Ken 提供

振興提案一：星機入手就是Fun肆！

三星Galaxy Z Flip3 5G可摺疊，拍照時不用腳架，就能輕鬆放置擺拍。 圖／Ken 提供
三星Galaxy Z Flip3 5G可摺疊，拍照時不用腳架，就能輕鬆放置擺拍。 圖／Ken 提供

在講求效率的時代，換一支速度更快的5G手機是必須的。三星Galaxy Z Fold3∣ Flip3 5G不只能極速飆網，擁有實用的大尺寸螢幕，還能輕薄摺疊，隨手放入口袋！Z Flip3展開時，6.7吋大螢幕滿足追劇、視訊、玩Game等各式需求，闔起來，透過封面螢幕小工具，使用者可隨時掌握行程、即時接收通知。螢幕摺疊角度可調整，拍照時不用腳架，也能輕鬆放置擺拍；自拍時也能透過封面螢幕觀看主鏡頭的拍攝畫面，自拍不需再遷就畫素較低的前鏡頭！。

使用Z Flip3自拍時能透過封面螢幕觀看主鏡頭的拍攝畫面，自拍不需再遷就畫素較低的前鏡頭。 圖／Ken 提供
使用Z Flip3自拍時能透過封面螢幕觀看主鏡頭的拍攝畫面，自拍不需再遷就畫素較低的前鏡頭。 圖／Ken 提供

Z Fold3則可以搭配S Pen使用，內頁7.6吋特大螢幕適合多工處理，商務人士如需外出開會、提案會報時，在手機上同時觀看資料、作筆記，Z Fold3是最輕巧的神隊友，保證讓客戶留下好印象！把工作、觀看、玩樂各功能集於一機！振興季活動期間內，Galaxy Z 旗艦摺疊系列加碼享$2,000配件購物金，振興券購機享$2,000現折優惠。

Z Fold3可以搭配S Pen使用，內頁7.6吋特大螢幕適合多工處理。 圖／Ken 提供
Z Fold3可以搭配S Pen使用，內頁7.6吋特大螢幕適合多工處理。 圖／Ken 提供

喜歡用手機拍出單眼等級照片的朋友也可選擇Galaxy S21 5G系列，搭載AI三鏡頭專業級相機，能一次捕捉更多靜態畫面、動態影片、風格濾鏡、慢動作效果⋯⋯，「人像棚拍模式」無須後製就能讓畫面主角更突出。「8K影片快拍」功能可以在拍攝8K影片之後，擷取最清晰的定格照片。還有強大的「AI調教」與「感光元件再放大」功能，即使在黑暗中拍照也能拍出清晰畫質；並且S21 Ultra可以搭配 S Pen智能觸控筆使用，讓筆記、繪圖、修照片更快更方便。活動期間，購買Galaxy S21 5G旗艦系列享振興優惠，登錄送筋膜槍(市價$2,990)、S21 Ultra再加碼矽膠薄型背蓋(附S Pen)。

Galaxy S21 5G系列搭載AI三鏡頭專業級相機，能一次捕捉更多靜態畫面、動態影片、風格濾鏡、慢動作效果……。 圖／Ken 提供
Galaxy S21 5G系列搭載AI三鏡頭專業級相機，能一次捕捉更多靜態畫面、動態影片、風格濾鏡、慢動作效果……。 圖／Ken 提供

振興提案二：換台平板才夠chill

隨著線上學習、視訊會議的盛行，一台好用的平板才能方便切換ON/OFF的節奏，讓生活更chill更悠哉！

Galaxy Tab S7旗艦系列是全台首款的5G平板，能夠高速連網，讓視訊會議更流暢，線上學習也不卡卡，且因應視訊會議多將平板橫向擺放，Tab S7系列的前置鏡頭也更改配置至長邊中央，視訊時臉部方位就自然會朝向畫面正中央。隨盒附贈的S Pen，可以一邊開會一邊在螢幕上隨手做筆記、畫圖，提升工作和學習的效率，12.4吋大螢幕讓你隨時隨地都能放心追劇，工作、娛樂一把罩！活動期間，Galaxy Tab S7 旗艦系列振興券購機更享$2,000現折優惠。

Galaxy Tab S7旗艦系列可以一邊開會或是上課，一邊在螢幕上隨手做筆記、畫圖。 圖／Ken 提供
Galaxy Tab S7旗艦系列可以一邊開會或是上課，一邊在螢幕上隨手做筆記、畫圖。 圖／Ken 提供

振興提案三：穿戴裝置再進化

手錶不再只是看時間的工具，也是重要的行動智慧裝置。 圖／Ken 提供
手錶不再只是看時間的工具，也是重要的行動智慧裝置。 圖／Ken 提供

身為「星人類」，時尚風格無極限，實力更不能被設限！手錶不再只是看時間的工具，也要擁有更多智慧功能！

Galaxy Watch4系列舉凡運動紀錄、熱量消耗、心率偵測都能一錶搞定。再搭配Galaxy Buds2真無線藍牙耳機，運動中透過手錶輕鬆切換音樂、接聽電話都能讓你走在時代最前端！ Buds2並搭載主動式降噪功能，可有效隔絕98%外在環境音。活動期間購買三星指定機款，可享加價購Watch4系列、Buds2，最高限折$2,000。

Galaxy Watch4系列舉凡運動紀錄、熱量消耗、心率偵測都能一錶搞定。 圖／Ken 提供
Galaxy Watch4系列舉凡運動紀錄、熱量消耗、心率偵測都能一錶搞定。 圖／Ken 提供

現在購買三星指定機款，可享加價購Watch4系列、Buds2，最高現折$2,000。 圖／Ken 提供
現在購買三星指定機款，可享加價購Watch4系列、Buds2，最高現折$2,000。 圖／Ken 提供

Galaxy Buds2真無線藍牙耳機搭載主動式降噪功能，可有效隔絕98%外在環境音。 圖／Ken 提供
Galaxy Buds2真無線藍牙耳機搭載主動式降噪功能，可有效隔絕98%外在環境音。 圖／Ken 提供

點擊了解詳細活動資訊，三星智慧館另有振興券購機，五倍加碼送優惠！(最高加碼再享$2,000)

圖／Ken 提供
圖／Ken 提供

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