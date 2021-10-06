台鐵東部幹線站票何時恢復 台鐵：研議中

中央流行疫情指揮中心指揮官今天宣布，已同意高鐵恢復自由座，但不能賣站票，等於坐滿就不能上車。交通部昨天也說，台鐵新自強號站票目前並沒有規畫恢復。對於站票何時恢復，台鐵局說，還在研議中，沒有期程。

國家運輸安全調查委員會今天在立法院交通委員會進行業務報告，並備質詢，台鐵局也有列席。

針對太魯閣事故，立委洪孟楷質詢時表示，運安會事實資料報告顯示，死者中有六成四民眾是站票，運安會也有提到建議台鐵要重新擬定站票策略。

對此，運安會主委楊宏智說，會提供客觀資料，列車撞擊時會潰縮，國外也有相關研究，最終調查報告時會把資料呈現出來。

對於花東地區有站票原因，以及站票是否要調整？台鐵局長杜微說，站票主要原因是因為目前運能不太夠，未來新車加大編組，開行列車有提升，東部幹線是否恢復賣站票，有在研議，但目前沒有開放。

洪孟楷說，疫情持續趨緩，新自強號座位僧多粥少，後續怎麼評估站票？杜微說，國慶連假運能是夠的，未來疫情趨緩，會按照實際需求做站票售票方式調整，但沒有時間表。

此外，洪孟楷質疑，楊宏智在先前公布事實調查報告時，向媒體表示，「如果事故列車沒有誤點6分鐘就不會發生事故，真的是運氣很不好」，國人沒辦法接受。他也說，台鐵最近一個月誤點超過3分鐘就有20多件，最長20分鐘最短3分鐘，莒光、自強號都有，把誤點跟出事畫上等號，運安會到底是運安會還是運氣會，該說法恐怕是在家屬傷口上二度撒鹽。

對此，楊否認有說過，也強調事實報告沒有這段，但他又說，這叫常識，不是和媒體正式談話，茶水之餘聊到不誤點就不會出事。

對於運安會推給台鐵誤點？杜微說，尊重運安會報告，但不認同該說法，事實報告中也沒有看到這部分。

洪孟楷也質疑，楊宏智說李義祥有努力，但當天不應該出現調車，移工也是非法，「有努力」一說和大眾認知差太遠，報告出來根本在傷口撒鹽。

楊宏智未正面回應，只說安全調查就是把所有事實，發生順序很詳細拿出來，包含列車何時踩煞車跟何時拉怪手。

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