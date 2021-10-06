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登山遇到虎頭蜂攻擊怎麼辦？ 農委會教你三要點保命

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
秋高氣爽，近期多人登山遭到虎頭蜂攻擊，農委會引述「戶外作業虎頭蜂攻擊預防手冊」提出三要點，包括安靜閃避、衣物護頸、以及迅速離開，千萬別用力揮舞，以免引來更多蜂群，保護自身安全。圖／農委會提供
秋高氣爽，近期多人登山遭到虎頭蜂攻擊，農委會引述「戶外作業虎頭蜂攻擊預防手冊」提出三要點，包括安靜閃避、衣物護頸、以及迅速離開，千萬別用力揮舞，以免引來更多蜂群，保護自身安全。圖／農委會提供

秋高氣爽，近期多人登山遭到虎頭蜂攻擊，農委會引述「戶外作業虎頭蜂攻擊預防手冊」提出三要點，包括安靜閃避、衣物護頸、以及迅速離開，千萬別用力揮舞，以免引來更多蜂群，保護自身安全。

農委會表示，涼爽的天氣，吸引許多登山愛好者，去欣賞森林之美，每年7到11月正是虎頭蜂活動高峰季節，很多人看到虎頭蜂，非常害怕於是瘋狂的揮牠，虎頭蜂其實是一種社會性昆蟲，具備完整的社會組織與蜂巢結構，因此，當蜂群遭受驚擾時，會因強烈的護巢行為而群起攻擊外來入侵者，所以遇到虎頭蜂，民眾千萬別大力揮舞。

農委會建議，遇到虎頭蜂應該記得三要點，一是低身體，安靜地離開，勿揮打，以免引發蜂群的攻擊；二是遇攻擊時，應以衣物護住頭部，壓低身體，快速離開，儘量向順風方向離開，減輕引發氣流、殘留被螫者的費洛蒙訊息。

農委會表示，第三，則是若蜂群在追擊，附近的人很多， 應分散人群，迅速離開現場，被攻擊的人要快跑，沒被攻擊的人也要大步慢跑，盡量減少毒蜂的注意力，切勿邊跑邊揮動衣物，揮動衣物會造成強大氣流，使得在空中追擊的毒蜂更能認清目標，招來更多毒蜂追擊。

若是不小心被虎頭蜂螫咬該如何處理，農委會表示，若被咬到傷口會有水泡、潰爛等，需小心避免感染；被蜂螫傷，會劇烈疼痛感、腫脹、搔癢，若要消除症狀，可冰敷患部減輕疼痛與腫脹症狀，暫時緩解疼痛感，同時，也需特別注意是否出現急性過敏症狀，如出現暈眩、心悸、呼吸困難、意識不清等症狀，就必須立刻送醫急救。

農委會說，傷患處腫脹疼痛時，除了先「冰敷」，也可以使用抗組織胺藥膏，再到醫院請醫師詳細檢查，同時提醒，進入山區時，最好穿戴表面光滑及淺色衣帽， 避免深色、毛織品或表面粗糙的衣帽，才能好好保護自己。

秋高氣爽，近期多人登山遭到虎頭蜂攻擊，農委會引述「戶外作業虎頭蜂攻擊預防手冊」提出三要點，包括安靜閃避、衣物護頸、以及迅速離開，千萬別用力揮舞，以免引來更多蜂群，保護自身安全。圖／農委會提供
秋高氣爽，近期多人登山遭到虎頭蜂攻擊，農委會引述「戶外作業虎頭蜂攻擊預防手冊」提出三要點，包括安靜閃避、衣物護頸、以及迅速離開，千萬別用力揮舞，以免引來更多蜂群，保護自身安全。圖／農委會提供
秋高氣爽，近期多人登山遭到虎頭蜂攻擊，農委會引述「戶外作業虎頭蜂攻擊預防手冊」提出三要點，包括安靜閃避、衣物護頸、以及迅速離開，千萬別用力揮舞，以免引來更多蜂群，保護自身安全。圖／農委會提供
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秋高氣爽，近期多人登山遭到虎頭蜂攻擊，農委會引述「戶外作業虎頭蜂攻擊預防手冊」提出三要點，包括安靜閃避、衣物護頸、以及迅速離開，千萬別用力揮舞，以免引來更多蜂群，保護自身安全。圖／農委會提供
秋高氣爽，近期多人登山遭到虎頭蜂攻擊，農委會引述「戶外作業虎頭蜂攻擊預防手冊」提出三要點，包括安靜閃避、衣物護頸、以及迅速離開，千萬別用力揮舞，以免引來更多蜂群，保護自身安全。圖／農委會提供

農委會 醫師

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