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大溪六廿四故事館關聖帝君文資豐 童仔跳舞機學七星步

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
故事館有豐富的關聖帝君文化資產史料。圖／桃園市政府新聞處提供
故事館有豐富的關聖帝君文化資產史料。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園長鄭文燦昨晚參加大溪木藝生態博物館群「六廿四故事館」開館，說明市府修復活化歷史建築大溪農會倉庫，並命名為「六廿四故事館」，透過展覽、體驗活動，讓更多人瞭解農曆6月24日關聖帝君聖誕慶典文化，將與各社頭、普濟堂及大溪區社團民俗技藝協會合作，讓六廿四故事館做為百年歷史文化傳承的重要展覽館，兼具觀光與教育的亮點。

鄭文燦說，六廿四故事館有幾項特色，包括大溪約有130尊神將，未來將會邀請不同社頭、不同主題的神將來到故事館與大家見面；藉由共義團成員自行製作的神龍展出，呈現大溪百工百業的故事，也邀請親子體驗「童仔步跳舞機」，跟著最基礎的七星步一起跳起來，在二樓的「慶典教室」裡，大小朋友也可以動動手，為Q版童仔做穿搭的搭配。

六廿四故事館2樓的慶典教室，布置成日前熱播的電視劇「神之鄉」，以多元方式呈現大溪的慶典生活樣貌，10月31日前推出「桃園市與成田市締盟5周年特展」，展出前兩年大溪共義團三太子及新勝社龍組，受邀至日本成田傳統藝能祭演出的資料。

故事館開館後，10月至11月有4場社頭體驗營，邀請大溪在地社頭帶領觀眾體驗舞獅鼓陣、北管工尺譜、將軍與三太子的操演；每個月第3個周六也推出「看鬧熱養成班」，介紹慶典的小故事、將軍、龍及童仔的特色，希望透過不同主題的體驗活動，由大溪社頭人帶領大小朋友深入體驗六廿四慶典藝陣的文化魅力。

鄭文燦說，六廿四故事館建於1942年，原為糧食統制倉庫，戰後由大溪區農會作為倉庫，市府協調農會將該倉庫指定為歷史建築，修復活化工程總經費約4169萬元，獲得文化部「再造歷史現場」計畫補助2412萬元。

大溪社頭文化起源於日據時期約1915年，當時大溪是內陸重要且繁華的河港，許多日用品、茶葉、木材等商品多從大溪出口，大溪也因此成為神桌、傢俱等木藝發展的重鎮。大溪普濟堂所供奉的關聖帝君，是大溪先民的共同信仰，每年農曆6月24日關聖帝君聖誕慶典，各社頭以神將、龍陣、鼓陣為關聖帝君祝壽，像大溪人「第二個過年」，也呈現大溪百工百業的特色。

大溪社頭至今仍有31個，農曆6月24日關聖帝君聖誕慶典傳統百年來從未間斷，因此「六廿四」對大溪人而言是有意義的數字，也最能彰顯關聖帝君聖誕慶典這項無形文化資產，市府因此以「六廿四故事館」命名，讓更多人瞭解大溪的傳統慶典文化。

故事館裡還有七星步的跳舞機。圖／桃園市政府新聞處提供
故事館裡還有七星步的跳舞機。圖／桃園市政府新聞處提供
開館活動表現關聖帝君在大溪的慶典特色。圖／桃園市政府新聞處提供
開館活動表現關聖帝君在大溪的慶典特色。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市長鄭文燦參加624故事館開館。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市長鄭文燦參加624故事館開館。圖／桃園市政府新聞處提供

歷史建築 鄭文燦 農會

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