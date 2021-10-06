婦人肩旋轉肌腱撕裂 醫超音波導引在患部注射PRP治癒

一名50多歲婦人因為工作時需要提重物，半年前開始出現右肩疼痛，尤其要拿高處的物品時更是疼痛難耐，看了骨科診所、吃藥依然沒有改善，漸漸的連工作都受到影響，醫師診斷她的肩旋轉肌腱撕裂，並以「超音波導引 PRP (高濃度血小板)注射治療」，才使她的肩膀疼痛及活動度大幅改善，回復到正常的生活。

長安醫院復健科醫師陳音翰說，患者右肩前外側有明顯的壓痛點，尤其是肩膀做外展動作時更加不舒服，研判可能是旋轉肌腱撕裂，於是立刻在診間做肌肉骨骼超音波，證實肩膀的脊上肌的肌腱確有部分斷裂。

他說，肩膀疼痛是門診求診排行前5名，旋轉肌袖撕裂傷又是最常造成肩痛的原因之一，通常與生活過度使用、不良的運動姿勢，或是急性拉傷有關，症狀輕則動作不順、無法穿衣服、洗澡、女性無法扣住內衣等，重則肩膀無力、不舉，也很容易會導致肩關節磨損與退化。

陳音翰說，現在超音波儀器的進步，可以配合影像上的發現直接準確的治療患處。越來越多研究顯示，在超音波導引下直接把PRP打入破裂處，不但能夠減少疼痛、甚至能進一步促進肌腱修復。所以，如果傳統復健效果不彰，可以考慮PRP再生注射療法。