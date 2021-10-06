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台鐵北迴線2路段完成落石告警系統 強化路線異物入侵偵測
為強化路線異物入侵偵測及防備能力，台鐵局今天說，已於9月底完成北迴線48K+500～650m及51K+200～485m兩處落石告警系統，並開始測試及Al學習。
台鐵說，該系統具備智慧偵測及多層示警功能，透過高解析攝影機，可分辨侵入路線的外物，透過兩端車站警鈴及軌道旁告警燈號提醒行車人員即時處置，另透過無線電傳訊至附近列車駕駛室，提示司機員停車。
台鐵局長杜微10月4日在工務處長陳宗宏、中華電信副總經理吳坤榮、處長李明仁陪同下，巡察北迴線二處告警系統地段，對設備配置及操作方式均詢問甚詳。他表示，告警系統的啓用更能保障行車安全，未來相關人員教育訓練及系統測試調教將會是推動的重點。
台鐵局說，預定設置26處落石告警系統，今年完成11處，明年再完成15處。
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