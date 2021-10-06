流感疫苗10月1日開打偏冷清 醫師提醒莫輕忽

新冠肺炎疫情漸趨緩，但進入秋冬之際，新一波流感疫情即將升溫，醫師表示，流感病毒極容易產生變異，因此建議民眾每年都需接種一次，但今年疑因新冠肺炎疫爆發，民眾搶打新冠肺炎疫苗，卻忽略接種流感疫苗，且人數差了好幾倍，提醒高風險民眾仍應盡早施打流感疫苗，以建立身體的保護力。

高雄健仁醫院感染科醫師林偉政表示，流感疫苗10月1日起開打，第一階段對象包含衛生及禽畜相關防疫人員、65歲以上長者、長照機構受照顧者及工作人員、6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病者、6個月內嬰兒之父母、托育機構專業人員、國小至高中職學生， 110年11月15日起，接種對象為50至64歲無高風險慢性病的成人。

林說，據疾管署統計，截至去年11月底，公費流感疫苗總接種數約571萬劑，整體使用率約94%，但今年民眾似忽略流感疫苗接種的重要性，各地施打情況冷清，以健仁醫院為例，歷年只要流感疫苗開打，一早就有民眾來門診等候打針，多則200多人，反觀今年僅20多人來，整整差了10倍之多。

歷年流感多自11月下旬開始，在年底至隔年初達到高峰，每年3月後再趨於平緩。流感病毒極容易產生變異，會造成疫苗對不同抗原型的病毒保護效果減低，接種約4至6個月後效果就會下降，因此建議每年都打。

林偉政表示，台灣公費流感疫苗自2019年起已全面轉換成四價疫苗，今年採購的疫苗包括法國賽諾菲產製的巴斯德四價疫苗（供6個月以上民眾使用），台灣國光產製的安定伏裂解型四價疫苗及台灣東洋產製的輔流威適四價疫苗（供3歲以上民眾使用），3家廠牌疫苗都不含佐劑，保護效果都相同。一般流感疫苗的保護力，平均約30%到80%。對18歲以上成人預防住院的保護力約41%，重症保護力則可達82 %，即使疫苗株不吻合時保護力仍可達30%到50%。

流感疫苗接種後，多數人注射部位會疼痛、紅腫，少部分有發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹等，但1至2天內會自然恢復；罕見的副作用包括過敏性休克，臂神經叢炎、顏面神經麻痺、腦脊髓炎等神經系統症狀和暫時性血小板低下等血液系統症狀。