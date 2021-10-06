將有颱風接力生成 專家指它對台威脅相對較高

今天台灣持續受偏東風影響，天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，除了高雄及屏東較不穩定之外，西半部多數地區晴朗炎熱，預計中午氣溫可達33至34度，局部地區可達35到36度。

另外，也要留意空氣品質，背風沉降導致擴散條件不佳，桃園以南都有可能達對敏感族群不健康的橘色提醒等級，中部甚至可達對所有族群不健康的紅色警示等級，主要為細懸浮微粒和臭氧濃度偏高。

迎風面的東半部雲量偏多，山區容易有局部短暫陣雨。高雄、屏東和台東則受到南方水氣影響，今天也有局部短暫陣雨。高屏和東半部的高溫則隨著各地區的天氣有所變化，雲多有雨的地方高溫約30到31度，雲少有陽光的地方，仍然相對較炎熱，可達32到33度。

賴忠瑋說，目前台灣位於北方太平洋高壓及南方大低壓帶的交界附近，一方面有高壓帶來的穩定天氣，另一方面低壓帶也偶有水氣飄來，加上高低壓之間的壓力差較大，帶來明顯的偏東風，因此會造成較大的天氣變化。

西半部原本穩定的天氣，很容易因為東方的雲系飄過來而突然下雨，不過通常都不會下太久。賴忠瑋說，這樣的天氣會持續至少一周，甚至今晚南來的水氣還會增加，明天東半部降雨略增，南部也會變得較不穩定，中北部山區要留意較容易午後雷雨。

賴忠瑋表示，目前熱帶洋面上的兩個低壓擾動，一個在菲律賓西方的南海海面上，一個在其東方約兩三千公里的熱帶西太平洋海面，兩個都有機會增強為熱帶性低氣壓及颱風，不過西邊的對台灣較無直接影響的機會，未來會朝越南北部至海南島方向前進，但是要留意其外圍環流帶來的水氣。

他說，東邊的低壓擾動對台灣的威脅相對較高，不僅有機會增強成為颱風，而且可能朝西轉西北西方向往台灣南方附近區域接近，預估最近的時間點約在下周二至周三左右，不過因為還有一段時間，因此變數仍然很大。

賴忠瑋說，要特別注意的是，即便這個可能成形的颱風未接近，仍有可能帶來較多水氣，加上這個季節開始有秋天的鋒面及東北風，雖然還不是很強，如果時間點剛好遇上，有可能在兩相配合下，會帶來較顯著的降雨，未來一周要特別關注。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，這一兩天將有熱帶性低氣壓生成，今年第17、18號颱風也將在周四、周五到周末生成，目前預測模式多數預測不直接影響台灣，但東半部水氣較多，會略受影響。