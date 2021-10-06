南方水氣上來了！ 鄭明典：南方潮濕空氣開始影響台灣

南方水氣上來了！中央氣象局長鄭明典在臉書表示，雖然很多地方還是大太陽，但是趨勢上很明顯，南方潮濕空氣開始影響台灣。

不過，他說，這個季節大氣不是特別的不穩定，所以部分潮濕空氣有繞地形而過的現象，在地形附近出現輻合產生的對流雲帶。

氣象局說，今天台灣附近為偏東風，不過迎風面水氣增加，東半部地區、基隆北海岸、恆春半島及大台北山區仍有局部短暫陣雨，且降雨情形較明顯，而其他地區則為多雲到晴，白天陽光露臉且雲量較少，在中南部地區及各地山區在午後有局部的短暫雷陣雨。

氣溫方面，今天宜蘭、花蓮高溫約29、30度，其他地區為32至35度，尤其在桃園、新竹、南投、嘉義及金門有局部36度以上高溫出現的機率，外出要多補充水分並做好防曬。

另外，偏東風仍強，大台北地區、新竹以北、東南部、恆春半島沿海空曠地區及金門、馬祖易有8至9級強陣風，外出交通多加留意。