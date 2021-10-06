國慶連假天氣搶先報！ 氣象局指這些地方可能大雨

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
國慶連假天氣。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專
國慶連假天氣。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專

國慶連假即將到來，中央氣象局官方臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，天氣部分，東半部易雨​，西半部高溫、午後雷雨​，留心熱帶系統發展​。

氣象局表示，台灣位於高壓邊緣，且南方有季風低壓帶，形成偏東、東南風之風場​。迎風面的東半部、恆春偶雨；西半部多雲到晴​。低壓帶內易形成熱帶系統，須留意最新天氣資訊​。時序入秋，早晚氣溫轉舒適，日夜溫差增加，留意溫度變化​。

氣象局說，本周至國慶日台灣同時受到2個大型天氣系統影響，為北方太平洋高壓，和南方季風槽大低壓帶。

氣象局說，太平洋高壓盤據日本東方海面，​台灣處於勢力南緣，風場為偏東風或東南風。​而南海至菲律賓東方海面，為廣大的低壓帶，提供一波波水氣。​兩者聯合影響下，迎風面之東半部將容易降雨，​且降雨區域將隨風場變化而稍有轉變；​​而背風側的西半部相對晴朗、高溫、午後雷雨。​

而民眾最關心是否會有颱風，氣象局說，台灣南方大低壓帶裡的南海、菲律賓東方海面，本周至下周可能有熱帶低氣壓、颱風生成。南海裡的熱帶系統預測應朝大陸華南方向移動。​氣象局持續觀察。

●本周天氣概況：

今天：太平洋高壓影響、天氣穩定​。北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區，局部短暫陣雨​；其他地區，多雲​到晴；中南部及各地山區，午後局部短暫雷陣雨。

明天至周五：注意南方水氣北移至南台灣，南部也可能受其影響​。低壓帶內可能有熱帶系統生成，務必預做準備​。北海岸、東半部、南部、恆春半島、大台北地區短暫陣雨或雷雨；東半部及恆春半島局部大雨​；其他地區多雲，午後山區局部短暫雷陣雨​。

周六至下周一：留意菲律賓東方熱帶系統的發展​。北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區短暫陣雨，且局部較大雨勢；其他地區多雲；中南部及各地山區，午後局部短暫雷陣雨​​。

氣象局 恆春

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