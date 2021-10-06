菲東擾動路徑具威脅性 吳德榮：下周二三距台最近

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，南海擾動結構仍很鬆散，醞釀成颱，尚需一段時間。

歐洲（ECMWF）系集模式50次的模擬路徑顯示，南海擾動向西北西，無論何時成颱？與台灣皆有段不小距離，無直接威脅。美國系集模式（GEFS）模擬顯示，菲律賓東方擾動的路徑更具威脅性，下周二、周三距台最近，模擬路徑包括穿過巴士海峽或通過台灣皆有機率；不過此為一周後的模擬，不確定性大，應繼續觀察模式的調整。

今天盛行偏東風，迎風面北海岸、東半部及恒春半島偶有局部短暫雨；背風面西半部晴朗、白天仍偏熱，高溫約在35、36度。北部23至36度，中部23至36度；南部23至35度，東部21至33度。

吳德榮說，明天、周五南海熱帶擾動無直接影響，但偏東風挾帶水氣略增，迎風面北海岸、東半部及恒春半島有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨的機率；背風面西半部晴時多雲、午後中南部近山區有局部降雨的機率。

至於國慶連假天氣，他表示，周六起至下周一上半天水氣漸減，天氣略好轉，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定；下周一下半天起菲東熱帶擾動逐漸接近，天氣再轉變，東側降雨增多，北部轉有局部雨。下周二各地有雨。但各國模式模擬都還在調整，應持續觀察。