打了新冠疫苗還要打流感嗎？醫師：最新研究好處有這些

流感疫苗10月開打，但不少人有疑問「打了新冠還要打流感嗎？」、「大家口罩戴緊緊，去年流感疫情不嚴重，今年還要打嗎？」，奇美醫學中心家醫部醫師陳思伃表示，還是要打流感疫苗，除了大家知道的是避免發生流感，與新冠的症狀混淆外，國外研究，新冠患者如果有打流感疫苗，嚴重併發症發生機會可下降17.4%到36.7%，可能與流感疫苗刺激自體免疫反應，在面對新冠病毒時反應更迅速有關。

陳思伃表示，最近門診裡接到不少詢問，對於打了新冠疫苗還要不要打流感疫苗有疑慮，也有人擔心身體連續打疫苗會有不良反應。

她表示，台灣每年施打流感疫苗已行之有年，從民國108年起，更是全面使用四價流感疫苗，以達更好保護力，統計顯示，2018年10月至2020年9月新冠肺炎流行期間，所有人戴口罩、勤洗手並積極防疫之下，流感病例比起往年已有減緩，仍有968人通報重症，其中161人死亡。

陳思伃指出，從2020年流感季節開始，就有許多相關研究在討論流感疫苗是否可幫助降低新冠肺炎疫情，也陸續得到肯定。

目前建議最好還是要打流感疫苗，原因其一是流感症狀和新冠肺炎症狀難以區分，尤其新冠病毒不斷變種，之前的嗅味覺喪失等特異性高的症狀越來越少。其二是同時感染流感和新冠肺炎，嚴重度和死亡率都更高，兩者先後感染也會增加重症比率。

另外，美國邁阿密研究也指出，在都確診新冠肺炎情形之下，有打流感疫苗的病人，在敗血症、中風、深部靜脈栓塞、加護病房住院等嚴重指標中，人數都較沒打疫苗的人少，約下降17.4%~36.7%。也有其他研究肯定注射流感疫苗，可以降低因呼吸道疾病而需要就醫的次數。

陳思伃表示，流感疫苗為何可以達到上述成效，目前醫界還沒有定論。但有理論指出，施打流感疫苗之後，會激發身體的免疫反應，活化免疫細胞，即使不是針對新冠肺炎產生抗體，但當呼吸道發生病毒感染時，自身免疫力可以快速反應準備。